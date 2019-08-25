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Мифические места, которые существуют в реальности 

Рамблер 3 часа назад
В книгах и фильмах нам регулярно рассказывают о мистических местах. Некоторые из них — явная выдумка, но существование других вполне может оказаться реальным.

Темискира

На этом острове обитали страстные и суровые амазонки, он упоминается в древнегреческих рукописях. Многие относятся к острову Темискира как к сказочной локации, но он действительно существовал. Темискира погибла еще в эпоху античности.

Колония Роанок

Первые прибывшие в Америку переселенцы исчезли без следа на этом острове. До сегодняшнего дня живет легенда, что колонию переселенцев уничтожило что-то сверхъестественное. Но реальность, скорее, куда банальнее: на соседнем острове обитало индейское племя, с которым европейцы общались и, очевидно, с годами, просто растворились в нем.

Армагеддон

Обычно Армагеддоном называют последнюю битву между добром и злом, означающую конец всех времен, но в реальности это место, где произошло решающее сражение. Это место находится в Израиле и сегодня называется «холм Мегидо». Возле этого искусственного холма произошло не одно столкновение, но, к счастью, они не привели к концу света.
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