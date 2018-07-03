Сверхсекретные места на Земле, куда нет доступа

Есть на нашей планете места, куда попадают только избранные. Эти территории охраняются настолько серьёзно, что к ним невозможно даже приблизиться.

1. Хранилище рецепта «Кока-колы». Рецепт этой невероятно популярной газировки держится в строгом секрете. Доступ к хранилищу имеют всего два-три человека из руководства компании.

2. «Богемская роща». Этот закрытый элитарный клуб находится в Калифорнии. С 1899 года здесь ежегодно собираются самые богатые и самые влиятельные люди США, которые решают судьбы людей.

3. «Метро-2». В сталинские времена на глубине 200 метров под Москвой соорудили тоннели, которые соединяют важнейшие стратегические точки столицы. Есть мнение, что «Метро-2» — это плод чьей-то фантазии, но пока ни одна точка зрения не подтверждена достоверными доказательствами.

4. Хранилище мормонов. В городе Солт-Лейк-Сити (США) находится гранитная гора, где и оборудовано хранилище мормонов. Нет точных сведений, что именно хранится там, но известно, что это чрезвычайно важные исторические документы и сокровища.

5. Секретный архив Ватикана. Доступ в архив есть только у Папы Римского и нескольких его приближённых. По слухам, в архиве содержатся древние и засекреченные документы.