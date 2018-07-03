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Что скрывают подземные туннели секретных объектов
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Что скрывают подземные туннели секретных объектов 

Don't Panic 4 часа назад
Фото: Don't Panic
Отчаянный диггер каким-то чудом обнаружил сеть подземных тоннелей, будто ведущих к секретному объекту. Больше всего антураж походил на заброшенную станцию метрополитена — но более подробную информации об этом странном месте найти очень сложно.
Сам диггер в погоне за славой так и позиционировал эти подземные залы: нашел, мол, старое никому не известное метро. Сломанные, ведущие в непроглядно черную глубину эскалаторы и впрямь похожи на метро. Реальность же оказалась еще круче!
Парень сумел пробраться на древний Орджоникидзевский завод, расположенный в Корабельной бухте. В советские времена объект был засекречен, даже проходную и то вынесли под землю.
Сейчас, при большом желании пробраться вниз может любой желающий. Где-то там в глубине спрятаны огромные доки для рыболовецких траулеров. Так, по крайней мере было раньше, но кто знает, кто живет там сейчас.
После распада Советского Союза таких заброшенных секретных объектов осталась масса. Большая часть из них выглядит реально пугающе.
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