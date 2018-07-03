Парки развлечений, которые уже пугают

Тематические парки ещё несколько десятков лет назад начали развлекать родителей и детей. Но с наступлением нового века появились более технологичные парки, заполненные современными аттракционами. Старые парки вынуждены были отступить и теперь многие из них стоят просто заброшенными.

1. «Страна Оз». Тематический пар, посвящённый фильму 1939 году, открылся в 1970 году в Северной Калифорнии и в первые несколько лет работы пользовался невероятной популярностью. Но в 1976 году в районе разбушевался пожар, после у парка возникли финансовые сложности и его закрыли.

2. Морской парк «Атлантида». Парк находится в 60 километрах от города Перт в Австралии. Его открыли в 1981 году, тогда предполагалось организовать поблизости морской курорт и построить жилой квартал. Не несмотря на то, что туристы приезжали в парк постоянно, заложенных финансовых показателей достичь не удалось, поэтому курортный проект закрыли. В 1987 году случился обвал фондового рынка, что и положило конец функционированию «Атлантиды».

3. Nara Dreamland. Первых посетителей парк в префектуре Нара в Японии принял в 1961 году. В 2006 году парк закрыли из-за низкой посещаемости и убытков.