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Самые охраняемые места на планете
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Самые охраняемые места на планете 

Рамблер 10 часов назад
Граждане разных стран могут свободно путешествовать и посещать интересные места, но есть на планете и такие точки, куда пробраться невозможно. Эти места очень хорошо охраняются, и доступ туда есть только у небольшого круга лиц.
1. Военная база в США «Форт-Нокс». Здесь также хранится золотой запас страны и важнейшие документы. Здание охраняется круглосуточно, а код входа настолько длинный, что один человек запомнит его не может.
2. Демилитаризованная зона Кореи. Зона разделяет Северную и Южную Кореи. Со сторону Южной Кореи на всём протяжении зоны (241 км) выстроена мощная стена из бетона.
3. Бункер «Пионен». Расположенный в Стокгольме бункер — это бывшее укрытие для правительства Швеции на случай ядерного удара. Сейчас там располагается дата-центр шведского интернет-провайдера. В бункере есть не только теплицы и аквариумы, но даже система, имитирующая смену дня и ночи.
4. Всемирное семенохранилище Doomsday. В хранилище, оборудованном на Шпицбергене, хранят 4 500 000 образцов семян растений со всего мира. Склад заглублен на 120 метров и снабжён противовзрывными дверьми.
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