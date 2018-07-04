Самые охраняемые места на планете

Граждане разных стран могут свободно путешествовать и посещать интересные места, но есть на планете и такие точки, куда пробраться невозможно. Эти места очень хорошо охраняются, и доступ туда есть только у небольшого круга лиц.

1. Военная база в США «Форт-Нокс». Здесь также хранится золотой запас страны и важнейшие документы. Здание охраняется круглосуточно, а код входа настолько длинный, что один человек запомнит его не может.

2. Демилитаризованная зона Кореи. Зона разделяет Северную и Южную Кореи. Со сторону Южной Кореи на всём протяжении зоны (241 км) выстроена мощная стена из бетона.

3. Бункер «Пионен». Расположенный в Стокгольме бункер — это бывшее укрытие для правительства Швеции на случай ядерного удара. Сейчас там располагается дата-центр шведского интернет-провайдера. В бункере есть не только теплицы и аквариумы, но даже система, имитирующая смену дня и ночи.

4. Всемирное семенохранилище Doomsday. В хранилище, оборудованном на Шпицбергене, хранят 4 500 000 образцов семян растений со всего мира. Склад заглублен на 120 метров и снабжён противовзрывными дверьми.