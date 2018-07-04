Выходные в Эдинбурге: виски, замки и Гарри Поттер

В столице Шотландии так много интересного, что на ее детальное изучение может уйти несколько недель, а то и месяцев. Но даже если у вас есть всего два дня, общее представление получить можно. Запоминайте важные названия!

Первое, на что я обращаю внимание, оказавшись в Эдинбурге, — это солнце. Оно мягко освещает улицы города, делая их похожими на акварельный рисунок. Свет настолько красивый и прозрачный, что им хочется любоваться — причем, не через объектив камеры, а так, «вживую».

К вечеру картинка меняется: небо заволакивает тучами, и Эдинбург из улыбчивого шотландца превращается в довольно мрачный средневековый город с готическими башнями, красивый своей холодной красотой. Слава экскурсионному миркоавтобусу, на котором передвигается наша маленькая группа, и гиду Татьяне, которая с пониманием относится к тому, что мы не вполне правильно поняли эдинбургскую погоду. Солнце только раздразнило нас, заставив снять шарфы и куртки, и отправилось отдыхать за облака, а нам предоставило возможность как следует промерзнуть на пронизывающем ветру.

И все же, несмотря на шутки погоды, мы многое успеваем увидеть: например, как меняется караул у Холирудского дворца — официальной резиденции британских монархов в Шотландии. По соседству с дворцом находится современное здание парламента Шотландии. Его построили по проекту каталонца Миральеса, и у горожан «новодел» вызывает довольно противоречивые чувства: от восторга до желания немедленно снести.

Пока не стемнело, мы спешим оценить Трон Артура, который находится в Холирудском парке. Нет, это не кресло, богато украшенное бриллиантами, а всего лишь плато на вершине горы. Зато вид отсюда открывается завораживающий. Только не забудьте прихватить с собой теплый свитер (а лучше два): ветер на горе пробирает до костей.

К закату мы добираемся до Эдинбургского замка — древней резиденции шотландских монархов. Замок находится на холме, поэтому вид отсюда тоже отличный. Если позволит погода, сможете рассмотреть Эдинбург в деталях. Главная реликвия замка — символы власти Великобритании: корона, меч королей и Камень Судьбы. Кстати, на территории замка есть ресторан, в котором для вас могут устроить частный прием. Прекрасная возможность почувствовать себя королевской особой!

Свою первую ночь в Эдинбурге я тоже провожу вполне по-королевски: в сьюте бутик-отеля Indigo, расположенного на самой центральной улице города — Princess Street. В номере с красивым видом на город меня ждет трехспальная (не шутка) кровать, уютный халат и достаточно места для того, чтобы расположить мой пополневший за путешествие по Шотландии чемодан без риска сломать об него ногу. Я сплю в абсолютной тишине и мысленно благодарю того, что спроектировал этот номер. Утром меня ждет разнообразный завтрак, который накрывают в ресторане Twenty. Кстати, он пользуется популярностью не только у туристов, но у местных жителей. Локация у отеля действительно шикарная: на Princess Street можно купить все, чего душа пожелает — от одежды до сыра и все того же виски. Кроме того, недалеко находится роскошный парк — Princes Street Gardens.

На следующий день погода снова меняет гнев на милость и дает нам шанс прогуляться по Королевской миле, которая начинается у Эдинбургского замка и заканчивается у Холирудского дворца. По пути попадается немало достопримечательностей, например, собор святого Эгидия (он же Сент-Джайлс). Архитектура собора мрачноватая, но витражи хороши настолько, что любоваться ими можно часами. Фотографировать внутри разрешают только тем, кто согласится расстаться с двумя фунтами, но если у вас будут с собой наличные, не откажите себе в удовольствии. Лайфхак: прямо в соборе есть небольшое кафе, где можно вкусно и недорого перекусить. В хорошую погоду столики выставляют на улицу, прямо во внутренний дворик. Там еда определенно становится еще вкуснее!

Обедать (или ужинать) в Шотландии, конечно, нужно в пабе, запивая стейк из мраморной говядины или сочный бургер доброй пинтой эля (а вообще, про еду в Шотландии мы вам уже рассказывали). На площади Grassmarket есть сразу несколько пабов, носящих гордый эпитет «легендарный». Выбрать один сложно, поэтому лучше сыграть в любимую игру местных жителей — bar crowling, что можно перевести как «переползание» из одного бара в другой.

Пока мы обедаем, солнце припекает так, что становится жарко. Но стоит нам допить пиво и двинуться дальше, как поднимается жуткий ветер. Капризная эдинбургская погода снова напоминает о себе. Приходится передвигаться мелкими перебежками с перерывом на шотландский кофе (этот тот, что с виски, ага).

Кстати, о виски: в Эдинбурге достаточно мест, где можно продегустировать традиционный шотландский напиток. От количества наименований в карте, которую вам принесут, разбегаются глаза и заранее туманится разум. Попробовать все не осилят даже самые преданные поклонники виски, но стоит хотя бы начать.

Впрочем, виски далеко не единственное, за чем едут в Эдинбург туристы со всего мира. Во-первых, этот город славится своими мистическими историями про приведений. «Слетом» охотников за приведениями здесь никого не удивишь, а любителей рассказать (и послушать) страшные истории очень много. Ну и не забывайте о том, что Эдинбург — город, в котором живет Джоан Роулинг . Так что, всем фанатам саги о Гарри Поттере здесь, понятно, медом намазано. Зайдите на чашку чая в кафе The Elephant House: именно здесь знаменитая писательница начала сочинять историю о юном волшебнике.

Неважно, с какой целью вы приехали в Эдинбург: любоваться архитектурой или ходить по музеям, пить пиво или учиться готовить идеальный стейк, этот город обязательно очарует вас своей атмосферой и добродушием местных жителей, всегда готовых помочь. Ветер на средневековых улочках нашепчет вам много удивительных историй, и — кто знает? — может быть вы, сев за столик в одной из городских кафешек, начнете писать собственную книгу о магии и добре, побеждающем зло. Ну или хотя бы просто обновите «Инстаграм».