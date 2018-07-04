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Что запрещено туристам в Китае
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Что запрещено туристам в Китае 

Рамблер 5 часов назад
В каждой стране есть свои традиции. Иностранцам они могут казаться странными или смешными, пугающими или нелепыми, однако в любом случае придётся придерживаться принятых норм. И вот что не рекомендуется делать путешественникам, попавшим в Китай.
1. Слишком внимательно рассматривать женщины. Пристальный взгляд на женские ноги считается чуть ли не лёгкой формой домогательства.
2. Обслуживающему персоналу нельзя давать чаевые. Если станет известно, что работник взял деньги «на чай», то его не только уволят, но и лишат права работать в смежной сфере.
3. Запрещено критиковать коммунизм. Это касается и жителей Китая, и туристов. Если знающий иностранный язык китаец услышит от иностранца что-то критическое о коммунизме, он может вызывать полицию.
4. Запрещается давать взятки полицейским. В Китае активно борются с коррупцией, а получение взятки карается смертной казнью.
5. Ни в коем случае нельзя хранить, употреблять и продавать наркотические вещества — за это грозит высшая мера наказания.
6. В стране нет хождения долларов и евро, в магазинах принимают только местную валюту.
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