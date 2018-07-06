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Что известно об исполинском бункере в США
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Что известно об исполинском бункере в США 

Рамблер 56 минут назад
Бункеры расположены повсеместно. Они предназначены для укрытия людей в случае катастроф, главным образом, для защиты от ядерного удара. Но американец Роберт Висино поставил настоящий рекорд: он обустраивает поистине исполинский бункер в восточной части штата Канзас (США).
В город Хатчинсон ещё в позапрошлом веке добывали известняк, построив для этого протяжённые шахты. Позже их закрыли и передали военным, где те устроили склады. Через некоторое время потребность в таких огромных складах отпала, поэтому шахты продали на аукционе. Три четверит шахт выкупил тот самый Роберт Висино. Ему достались тоннели и пещеры общей площадью почти 243 000 кв. метра, это больше, чем 34 футбольных поля. Расположены они на глубине 45 метров, при этом входы тщательно замаскированы. Известняк хорошо защищает от радиации, а стены и двери убежища, как говорит Висино, выдержат мегатонный взрыв, если он случится на расстоянии 10 км. Согласно задумке Роберта, в одной части бункера разместятся технически помещения и офисы, в другой — жилые комплексы, в которых с комфортом разместятся 5 000 человек. Правда, переместиться в убежище смогут лишь обеспеченные люди, ведь стоимость 1 метра в нём — более 3 000 долларов.
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