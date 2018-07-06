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Названы самые безопасные дома
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Названы самые безопасные дома 

Рамблер 7 часов назад
Человек хочет жить в безопасности, поэтому сегодня дома оснащаются различными охранными системами. Обеспеченные люди используют последние достижения техники, чтобы защитить особняки и гарантировать семьям безопасность. Как же выглядят самые защищённые в мире дома?
1. Бункер зомби в Лондоне. В комплексе из железа и бетона есть движущиеся стены, которые позволяют обозревать окрестности. В случае опасности стены сдвигаются, а окна закрываются металлическими листами. Здесь есть даже разводной мост для перекрытия перехода.
2. Дом Билла Гейтса. Поместье Гейтса окружает электрический забор, здесь есть датчики и камеры, способные обнаружить человека в радиусе километра от дома.
3. Поместье Кардашьян. Знаменитости обожают, когда фанаты боготворят их, но не желают подпускать поклонников слишком близко. В поместье телезвёзд имеются камеры слежения, датчики движения и комнату безопасности.
4. Белый дом. Здесь уже успели пожить 45 американских президентов. Ворота этой крепости способны выдержать удар автомобиля, а специальная радарная система отслеживает, что происходит вокруг. Окна в Белом доме пуленепробиваемые, повсюду установлены датчики, а многочисленные системы безопасности работают круглосуточно.
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