Названы самые безопасные дома

Человек хочет жить в безопасности, поэтому сегодня дома оснащаются различными охранными системами. Обеспеченные люди используют последние достижения техники, чтобы защитить особняки и гарантировать семьям безопасность. Как же выглядят самые защищённые в мире дома?

1. Бункер зомби в Лондоне. В комплексе из железа и бетона есть движущиеся стены, которые позволяют обозревать окрестности. В случае опасности стены сдвигаются, а окна закрываются металлическими листами. Здесь есть даже разводной мост для перекрытия перехода.

2. Дом Билла Гейтса . Поместье Гейтса окружает электрический забор, здесь есть датчики и камеры, способные обнаружить человека в радиусе километра от дома.

3. Поместье Кардашьян. Знаменитости обожают, когда фанаты боготворят их, но не желают подпускать поклонников слишком близко. В поместье телезвёзд имеются камеры слежения, датчики движения и комнату безопасности.

4. Белый дом. Здесь уже успели пожить 45 американских президентов. Ворота этой крепости способны выдержать удар автомобиля, а специальная радарная система отслеживает, что происходит вокруг. Окна в Белом доме пуленепробиваемые, повсюду установлены датчики, а многочисленные системы безопасности работают круглосуточно.