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Древнейшую в мире пивоварню нашли в Египте
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Древнейшую в мире пивоварню нашли в Египте 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
В Египте найдена, предположительно, самая древняя пивоварня в мире. Ей порядка пяти тысяч лет.
Помимо инструментов пивоваров прошлого, археологи также обнаружили мумии животных и людей.
Ученые предварительно оценили возраст развалин. Пивоварня была посмтроена в 3200-3000 годах до нашей эры. Это последний доисторический период истории Египта. Именно тогда зарождалась египетская письменность.
Археологами были найдены осколки алебастра, фрагменты посуды, горшки, разделочные доски и многое другое.
Останки животных принадлежат собакам "элитных" пород — арабских борзых. Это говорит о том, что зданием владели богатые люди того времени.
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