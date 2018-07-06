Древнейшую в мире пивоварню нашли в Египте

В Египте найдена, предположительно, самая древняя пивоварня в мире. Ей порядка пяти тысяч лет.

Помимо инструментов пивоваров прошлого, археологи также обнаружили мумии животных и людей.

Ученые предварительно оценили возраст развалин. Пивоварня была посмтроена в 3200-3000 годах до нашей эры. Это последний доисторический период истории Египта. Именно тогда зарождалась египетская письменность.

Археологами были найдены осколки алебастра, фрагменты посуды, горшки, разделочные доски и многое другое.

Останки животных принадлежат собакам "элитных" пород — арабских борзых. Это говорит о том, что зданием владели богатые люди того времени.