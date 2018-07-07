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Ресторан бесплатно раздает книги своим гостям
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Ресторан бесплатно раздает книги своим гостям 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Рамблер
В США есть, пожалуй, самый необычный ресторан в стране. Там посетителям предлагают еду и… выбрать для себя книгу по вкусу. Причем, последнее — абсолютно бесплатно!
Постояльцы с радостью не только забирают чтиво, но и приносят хозяевам те книги, которые хотят передать дальше.
За множество лет работы гостям ресторана раздали уже миллионы томов.

Публикация от @neonchuckles

Заведение открылось еще в 1970 году.
Владелец захотел перебрать свою домашнюю библиотеку. Он решил отдать ненужные ему произведения гостям, которые заходят к нему в ресторан. Это стало доброй традицией и отличительной чертой кафе "Traveller". А сразу под названием красуется вывеска Food and books" (еда и книги).
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