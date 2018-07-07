Ресторан бесплатно раздает книги своим гостям

В США есть, пожалуй, самый необычный ресторан в стране. Там посетителям предлагают еду и… выбрать для себя книгу по вкусу. Причем, последнее — абсолютно бесплатно!

Постояльцы с радостью не только забирают чтиво, но и приносят хозяевам те книги, которые хотят передать дальше.

Публикация от @neonchuckles 9 Июл 2017 в 6:38 PDT За множество лет работы гостям ресторана раздали уже миллионы томов.

Заведение открылось еще в 1970 году.

Владелец захотел перебрать свою домашнюю библиотеку. Он решил отдать ненужные ему произведения гостям, которые заходят к нему в ресторан. Это стало доброй традицией и отличительной чертой кафе "Traveller". А сразу под названием красуется вывеска Food and books" (еда и книги).