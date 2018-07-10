Куда ехать за чистым воздухом и красотой

Швейцария, Франция, Дания, Мальта и Швеция вошли в топ экорейтинга Йельского и Колумбийского университетов. Погнали?

Ученые Йельского и Колумбийского университетов регулярно изучают экологическую политику разных стран мира и составляют официальный экорейтинг. Критериями для оценки становятся чистота питьевой воды и воздуха в городах, жизнеспособность наземных и водных экосистем, сохранение биологического разнообразия, здоровье населения, количество лесов и водоемов и т.д.

В этом году Россия оказалась на 52 месте из 180. В первую пятерку вошли Швейцария, Франция, Дания, Мальта и Швеция. Как лучше всего насладиться чистым воздухом и красотой природы, отдыхая в этих странах, — рассказывает онлайн тревел-агентство OZON.travel.

Швейцария

Эта страна входит во все рейтинги самых благополучных стран мира и станет идеальным выбором для тех, кто хочет жить долго и счастливо (или хранить счастливые воспоминания о путешествиях). Очутившись здесь, вы поймете, почему жители так любят свою страну.

Цветущие альпийские луга или снежные вершины Альп, прозрачные воды реки Верзаска или шумные потоки водопада Штауббах — куда бы вы ни поехали, вы везде ощущаете неповторимую красоту и мощь местной природы.

А если хотите почувствовать себя первопроходцем, решайтесь на сложный пеший переход через древнее ущелье Шолленен или знаменитый в русской истории альпийский перевал Сен-Готтард — вмиг забудете всю суету жизни и прислушаетесь к своим инстинктам.

Франция

Публикация от Kélian Leroy (@k.elianleroy) 10 Июл 2018 в 12:01 PDT У начинающих туристов эта страна чаще всего ассоциируется с шумной столицей — Парижем. Но за природными богатствами лучше ехать в другие регионы. На Лазурном берегу более 80 пляжей, над водами которых гордо развевается голубой флаг.

Один из самых недорогих, но не менее прекрасных вариантов пляжного отдыха в стране — регион Лангедок, бережно хранящий памятники галло-римской культуры и славящийся своими природными парками, оливковыми рощами и виноградниками.

А на Атлантическое побережье Франции едут те, кто хочет побыть в компании величественных скал и побеседовать с бушующем морем. И не забывайте про острова! Нетронутая природа Корсики и экзотика Французской Полинезии — одни из причин высокого экорейтинга Франции.

Дания

В городах этой зеленой во всех смыслах страны вам на глаза будут чаще всего попадаться велосипедисты, а в путешествии по стране — ветряные мельницы. Датчане используют солнечную энергию и собирают дождевую воду, которую потом используют для полива цветов и стирки.

Публикация от Michał K. (@michalspanishfreak) 9 Окт 2017 в 9:06 PDT

В крупнейшей на территории Европы датской эко-деревне Стенлезе Юг можно взять на заметку дизайн домика из соломы, льна и даже морских раковин.

А если вы больше романтик, чем практик, включите в маршрут своего путешествия по Дании сад-памятник Гансу Христиану Андерсену, пейзажный парк в усадьбе Сандерумгорд, озеро-иллюзию Сёрвогсватн и ледяной фьорд Илулиссат, находящийся в северной «крепости» Дании — на острове Гренландия.

Мальта

Публикация от Fleurica (@fleurica.sg) 9 Июл 2018 в 6:27 PDT Это «лакомый кусочек» Средиземноморья, где время словно остановилось. Как и сотни лет назад, на полях островов вы увидите целые семьи местных жителей, выращивающих овощи. Среди пастбищ, на которые традицонно выводят стада овец, встречаются целые поля диких ирисов, мира и фенхеля. А воздух в домах и отелях наполнен чарующим ароматом бугенвилий и миндальных деревьев, начинающих цвести, когда в России выпадает снег.

Скалистые берега и скрытые от посторонних глаз бухты на протяжении веков были свидетелями войн, победители которых застраивали острова замками и парковыми владениями.

А отсутствие подводных течений, приливов и опасных морских обитателей во все времена ценили местные рыбаки. Чистое и прозрачное море привлекает туристов и в наши дни — купальный сезон на Мальте долгий, и даже в самые «холодные» зимние месяцы температура воды редко опускается ниже 15°С.

Швеция

Публикация от Isac Persson Taylor (@isac. p.taylor) 9 Июл 2018 в 7:29 PDT Это поистине экологический рай. Шведская революция ресайклинга, электроавтобусы на городских маршрутах и гибридные грузовики, «питающиеся» биотопливом, повсеместные велодорожки и велопарковки, целые районы с нулевым выбросом углерода… Нам всем есть чему поучиться у шведов! Здесь у каждой домашней собаки есть закрепленное законодательством право на питание, уход и любовь хозяина.

Шведы заботливо оберегают не только свой быт, но и первозданную природу страны. Луга на юге страны и северные просторы Лапландии, кристально чистые внутриматериковые озера и реликтовые леса национальных парков — это самый гостеприимный и надежный дом для многих диких животных и птиц.

Отдых на песчаных пляжах и паромные переправы на острова, у каждого из которых свой уникальный характер, станут для вас чудесными открытиями в путешествии по этой стране.