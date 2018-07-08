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Самые глубокие дыры, вырытые человеком
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Самые глубокие дыры, вырытые человеком 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Человеческая цивилизация меняет природу под себя с момента своего зарождения. Рассказываем о самых глубоких дырах, прорытых человеком для добычи полезных ископаемых.

Медный рудник "Кеннекот"

Карьер Бингем-Каньон находится в штате Юта, его глубина составляет 970 м, а ширина — 4 км. Его хорошо видно из космоса.
@miningengineeringeducation
В 1966 году этот карьер внесли список национальных исторических достопримечательностей. Разработка карьера началась в 1863 году, тогда на его месте находилась гора, за годы добычи меди не только исчезла гора, но и появился один из самых гдубоких карьеров в мире.

Шахты в ЮАР

«Тау-Тона» и «Витватерсранд» считаются самыми глубокими шахтами в мире, их глубина достигает 4500 метров. Чтобы спуститься на самое дно, понадобится не меньше часа. Здесь добывается до 50% всего золота в мире.
@lanotaradio
Шахтерам приходится работать в экстремально тяжелых условиях — температура может достигать 60 градусов, высока вероятность прорыва воды и взрывов.

Нефтяные скважины

Самая глубокая скважина в мире находится на Сахалине и называется Z-44 Чайво, ее глубина составляет 12376 метров. До этого самой глубокой считалась Кольская свехглубокая глубиной 12262 метра, которую местные жители назвали "дорогой в ад".
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