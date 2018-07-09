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Занятные тайны аэропортов
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Занятные тайны аэропортов 

Рамблер 11 часов назад
Люди, которые часто летают по делу или любят путешествовать, много времени проводят в аэропортах. Но даже тем, кто бывал в воздушной гавани лишь однажды или вовсе никогда не летал на самолёте, наверняка интересно, как же функционирует аэропорт. И вот несколько фактов от сотрудников.
1. Замки, которыми снабжают чемоданы пассажиры, бесполезны. Как говорят сотрудники аэропортов, они без проблем вскрываются шариковой ручкой. Кстати, закрыть замок столь же просто, так что следов вскрытия не останется.
2. Улетающим рекомендуют прибыть в аэропорт за 2-3 часа до рейса. Это не лишено смысла, ведь пассажирам нужно зарегистрироваться и пройти несколько этапов контроля. Но всё равно у людей остаётся свободное время. Заскучав в ожидании рейса, они начинают бродить по магазинам и тратить деньги.
3. Сотрудники на стойках регистрации — тоже люди и им часто приходится общаться со скандалистами или просто уставшими от ожидания пассажирами. Иногда достаточно просто улыбнуться девушке на регистрации, чтобы она расположилась к вам. Рассчитывать, что вас тут же пересадят в бизнес-класс, не стоит, но вот получить более удобное место вполне реально.
4. Очень часто перед паспортным контролем выстраивается единственная очередь, а не несколько. В этом есть своя логика. Когда люди выстраиваются в несколько очередей, они постоянно сравнивают, какая движется быстрее, и нервничают, если видят, что сами двигаются медленно. Чтобы избежать этого, всех пассажиров выстраивают в одну очередь.
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