Зачем русские отдали Калифорнию американцам

К середине XIX века Россия имела все основания укрепить свое присутствие в Америке, завладев Калифорнией. Уйдя же с вожделенных земель, русские открыли прямой путь к их заселению американцами.

На помощь Аляске

Зима 1805-1806 годов для русских колонистов на Аляске выдалась холодной и голодной. Для того чтобы хоть как-то поддержать поселенцев руководство Российско-американской компании (РАК) приобрело у американского купца Джона Вульфа груженное продовольствием судно «Юнона» и оправило его в Новоархангельск (сейчас Ситка). Впрочем, до весны продуктов не хватило.

В помощь «Юноне» дали только что построенный тендер «Авось», и на двух кораблях русская экспедиция отплыла к теплым берегам Калифорнии для пополнения запасов продовольствия.

Во главе экспедиции был поставлен царский камергер Николай Резанов . После неудачной дипломатической миссии в Японию он стремился проявить себя в непростом предприятии с наилучшей стороны.

Цели экспедиции не ограничивались единовременной помощью испытывающим на Аляске нужду: они были направлены на установление прочных торговых отношений с принадлежащей Испанской короне Калифорнией. Задача усложнялась тем, что Испания, выступая союзником наполеоновской Франции, отнюдь не жаждала идти на контакты с представителями Российской империи.

Изнуряющий патриотизм

Проявляя свои незаурядные дипломатические таланты и личное обаяние, Резанов сумел расположить к себе испанские власти, однако вопросы о поставке продовольствия никак не сдвигались с мертвой точки. И тут в большую политику вмешалась любовь.

На приеме у коменданта крепости Сан-Франциско Хосе Аргуэльо Резанов знакомится с его 15-летней дочерью Консепсьон (Кончитой). После непродолжительного общения между 42-летним командором и юной красавицей возникают симпатии, которые очень быстро перерастают в сильные чувства. Более того, на предложение руки Кончита ответила согласием, несмотря на перспективу навсегда поселиться в холодной северной стране.

Во многом благодаря Консепсьон удалось договориться с властями, и к лету 1806 года столь необходимые товары в изобилии потекли в трюмы русских кораблей. Резанов своей возлюбленной обещал вернуться, а она — преданно его ждать.

Однако им больше не суждено было встретиться. Командор на пути в Петербург заболел и вскоре умер, а Кончита, так и не дождавшись суженого, посвятила свое служение богу. Мы никогда не узнаем, была ли это настоящая любовь или же имел место расчет дальновидного политика. Впрочем, слишком много тогда решалось на благодатных калифорнийских берегах.

В своем предписании правителю Русской Америки купцу Александру Баранову Резанов писал, что используя свой опыт торговли в Калифорнии и согласие местных жителей, он постарается донести до правительства выгоды от такого предприятия. А в прощальном письме он оставил такие слова: «Патриотизм заставил изнурить все силы мои с надеждой, что правильно поймут и надлежаще оценят».

Форт-Росс

Усилия российского дипломата были оценены. То, что не успел донести до правительства он, получилось у Баранова. Купец снаряжает две экспедиции во главе со служащим РАК Александром Кусковым для основания в Калифорнии колонии. В 1812 году в 80 километрах к северу от Сан-Франциско было заложено первое русское поселение.

Формально этот район принадлежал испанцам, но распоряжались там индейские племена, у которых за сущие мелочи — одежду и орудия труда — была выкуплена земля. Но этим взаимоотношения с индейцами не ограничивались: позднее русские переселенцы стали их активно привлекать к хозяйственным работам в колонии. В период с апреля по сентябрь здесь были выстроены крепость и деревня, получившие название Форт-Росс. Для столь диких мест поселение казалось невиданным очагом культуры и цивилизации.

Между русскими и испанцами постепенно наладился выгодный торговый взаимообмен. Русские поставляли произведенные на Аляске изделия из кожи, дерева, железа, получая взамен меха и пшеницу. Также испанцы приобрели у колонистов несколько легких судов, выстроенных на верфях форта.

Хозяйство русских процветало. Здесь прижилось скотоводство, были высажены виноградники и фруктовые сады. Совершенно новым явлением для Калифорнии оказались выстроенные колонистами ветряные мельницы и завезенные оконные стекла. Позднее впервые в этих местах были введены систематические наблюдения за погодой.

Судьба русской колонии

После смерти в 1823 году Кускова судьбой Форт-Росса озаботился глава канцелярии Российско-американской компании Кондратий Рылеев, в частности о делах форта он хлопотал перед влиятельными российскими чиновниками. Планы Рылеева относительно «Русской Калифорнии» выходили за рамки снабжавших Аляску сельскохозяйственных угодий.

В 1825 году Рылеев подписывает распоряжение РАК о постройке в Калифорнии новых русских крепостей для дальнейшего освоения территорий: «Взаимные пользы, справедливость и самая природа того требуют», — писал глава канцелярии РАК. Однако Александр I предложение компании отклонил, посоветовав оставить эту затею и не выходить колонистам «из границ купеческого сословия».

Граф Н. С. Мордвинов предлагает РАК компромиссный вариант: выкупать у российских помещиков с бедной землей крепостных и расселять их в плодородной Калифорнии. И действительно вскоре владения русских переселенцев заметно расширились и стали доходить вплоть до границ современной Мексики.

Но к середине 1830-х годов популяция пушного зверя в Калифорнии заметно сократилась, а Аляска нашла другой источник поставок продовольствия — форт Ванкувер. Российские власти к проекту окончательно охладели, и в 1841 году Форт-Росс был продан гражданину Мексики швейцарского происхождения Джону Саттеру за 42 857 рублей.

Однако в потере «Русской Калифорнии» находят и политический мотив. Претендовавшая на эти земли Мексика согласилась на русские колонии в Калифорнии в обмен на признание от Петербурга ее независимости от Испании. Николай I портить отношения с Мадридским двором не захотел. В 1847 году Калифорнию покинули последние русские, а в 1849 там наступило время «золотой лихорадки».