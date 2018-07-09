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Самые неожиданные снимки в Google Maps
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Самые неожиданные снимки в Google Maps 

Рамблер 6 часов назад
Самые неожиданные фото, заснятые во время создания Google Maps.
1/11  Кот прилег отдохнуть в Риме на площади Торре-Арджентина.
Фото:
2/11  Сомнительный флешмоб.
Фото:
3/11  Пикник на обочине.
Фото:
4/11  Время водных процедур.
Фото:
5/11  Опасные ребята.
Фото:
6/11  На задворках.
Фото:
7/11  Без комментариев.
Фото:
8/11  Провинциальные разборки.
Фото:
9/11  Выгул домашнего питомца.
Фото:
10/11  За секунду до падения.
Фото:
11/11  Гордость пролетариата.
Фото:
Google Maps на сегодняшний день, пожалуй, самые проработанные и детализированные карты нашей планеты. Их вес составляет примерно 21 миллион гигабайт, а обновляются они почти каждые две недели.
Поэтому неудивительно, что в поле зрения камеры попали данные кадры. Героем этих забавных снимков может оказаться кто угодно. Нелепость некоторых заснятых ситуации поражает воображение, а иногда совершенно неясно, как могло произойти такое совпадение. К примеру, есть несколько фотографий, где люди стоят в масках на дороге, как будто так и ждут, что их снимут на камеру.
Не только люди становятся участниками таких фото. Животные, сами того не подозревая, тоже попадают в камеру, и эти снимки часто расходятся на мемы. Неясно, зачем мужчина на фото подгоняет медведя, или кому пришло в голову сделать надпись "Ленин", что бы ее было видно с высоты птичьего полета. Кроме того, Google все время проверяет неточную информацию. За всю историю было сделано больше нескольких миллионов фото и проделано больше пяти миллионов миль пути во время съемки локаций для карт. Недавно Google Maps запустили проект с картами других планет, и кто знает, может, через пару лет мы будем получать странные нелепые снимки с Марса?
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