Фрагменты мозга Эйнштейна выставляются в Германии

В немецком Мюнстере проходит выставка "Мозг — интеллект, сознание, чувство". Более 750 экспонатов, часть из которых являются интерактивными, иллюстрируют анатомическое многообразие и функциональную эффективность мозга.

Образцов мозга, как животных, так и человека, здесь представлено более 70. А одними из ценных экспонатов на выставке считаются два тончайших среза мозга гения Альберта Эйнштейна . Весной 1955 года после смерти ученого патологоанатом Томас Харви сохранил его мозг, разрезав на 240 фрагментов, чтобы попробовать найти объяснение феномена гениальности. Срезы в Германию привезли из Музея медицинской истории Мюттера в США.

Выставка в Музее естествознания в Мюнстере продлится до 27 октября 2019 года.