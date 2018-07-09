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Фрагменты мозга Эйнштейна выставляются в Германии
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Фрагменты мозга Эйнштейна выставляются в Германии 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В немецком Мюнстере проходит выставка "Мозг — интеллект, сознание, чувство". Более 750 экспонатов, часть из которых являются интерактивными, иллюстрируют анатомическое многообразие и функциональную эффективность мозга.
Образцов мозга, как животных, так и человека, здесь представлено более 70. А одними из ценных экспонатов на выставке считаются два тончайших среза мозга гения Альберта Эйнштейна. Весной 1955 года после смерти ученого патологоанатом Томас Харви сохранил его мозг, разрезав на 240 фрагментов, чтобы попробовать найти объяснение феномена гениальности. Срезы в Германию привезли из Музея медицинской истории Мюттера в США.
Выставка в Музее естествознания в Мюнстере продлится до 27 октября 2019 года.
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