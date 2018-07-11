Странности пустынь Земли

Пустыни (включая Антарктиду) занимают примерно пятую часть суши на нашей планете. И здесь исследователей порой поджидают странные находки, приоткрывающие завесу тайны над прошлым Земли, и уникальные явления, которые наука сегодня не в силах объяснить.

1. Пустыня Намиб, Намибия. Здесь были найдены узоры в виде окружностей в поросшей скудной растительностью части. По какой-то причине внутри кругов, называемых Ведьмины, никакой растительности нет, а вот по краям можно увидеть намного более обильную растительность, чем на других участках.

2. Пустыня Атакама, Чили. В 2010 году дорожные рабочие обнаружили в Атаками кладбище китов: на площади 15 000 кв. м. были найдены останки 40 доисторических китов и кости других обитателей моря. Стоит отметить, что расстояние до моря составляло более 1 км.

3. Пустыня Чиуауа, США. По ночам здесь время от времени наблюдают светящиеся шары размером с баскетбольный мяч, парящие на высоте нескольких метров. Призрачные огни Марфы, получившие название от находящегося поблизости города Марфа, всегда появляются ночью, но предсказать, в какой час они возникнут, невозможно. Появление призрачных огней не зависит ни от времени года, ни от погоды.