Как могут разориться самостоятельные туристы

Многие туристы уверены, что самостоятельное путешествие организовать выгоднее, чем покупать тур с включенными перелетом, проживанием и питанием.

Им кажется, что туроператоры зарабатывают на завышенных ценах. Однако это не так: покупая тур, можно существенно сэкономить, причем иногда эта сумма бывает равна стоимости авиаперелета.

Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru рассказали, как не переплатить за отпуск.

Стоимость тура

На первый взгляд, кажется, что в цену тура включено множество дополнительных, совершенно ненужных услуг, поэтому, самостоятельно покупая билет на самолет и бронируя отель, можно избежать лишних трат. И это самое главное заблуждение.

Туроператоры договариваются с отелями о цене, которую не может получить обычный турист, даже если обратиться в отель напрямую. По популярным направлениям туроператоры организуют чартерные перевозки, которые также дешевле обычных регулярных рейсов. В итоге суммарная стоимость перелета и проживания даже с прибылью туроператора очень часто оказывается дешевле самостоятельного тура.

«Пять звезд» — это выгодно

Выгоднее всего бронировать отели высокого уровня — от четырех звезд. Чем выше стоимость отеля, тем более значительную скидку сможет получить туроператор. И зачастую весь тур с перелетом, трансфером и проживанием будет стоить столько же, сколько запрашивает отель на сайте для самостоятельного бронирования только за номер. Следовательно, чтобы не переплатить, всегда стоит сравнивать стоимость тура с ценой проживания в отеле.

Например, недельный тур на Доминикану для двоих в отель уровня четыре звезды может стоить 87 000 рублей — и это уже с перелетом, а если смотреть отдельно авиабилеты, то они обойдутся в 110 000 рублей на двоих минимум. Таким образом, самостоятельное путешествие выйдет в полтора-два раза дороже организованного тура.

Единственный момент — не стоит пытаться поймать «горящий» тур в пятизвездочный отель: как правило, ближе к дате вылета они только дорожают. Бронировать лучше не позже, чем за полтора месяца до вылета, а лучше еще раньше.

Например, в этом году тур в Грецию в отель четыре звезды изначально стоил 60 000 рублей на двоих за неделю. К дате вылета цена выросла до 120 000 рублей.

Экономия на мелочах

Впрочем, можно сэкономить и на «горящем» туре. Особенно легко это сделать, если вы собираетесь поехать в страну шенгенской зоны, уже имея в паспорте действующую визу. При этом главный критерий выбора тура — это не уровень комфорта, а как раз невысокая цена.

В этом случае стоит начать подбирать тур дней за пять до вылета: в этот момент консульства перестают принимать документы на визы, и многие туроператоры начинают снижать цены для тех, у кого шенген в паспорте уже есть.

Например, сейчас, в разгар сезона, можно улететь по пакетному туру на Крит на пять ночей в скромную «трешку» чуть дороже, чем за 30 000 рублей на двоих. При этом в случае самостоятельного бронирования одни только билеты до Крита и обратно обойдутся в 23 000 рублей.

Такси — это дорого

Еще одна статья расходов, о которой самостоятельные туристы зачастую вспоминают только в аэропорту прилета, — это трансфер до отеля. Недорогой общественный транспорт не всегда идет до места назначения: иногда необходимо сделать несколько пересадок или вовсе пройти пешком с чемоданами несколько километров, и хорошо еще, если не в гору. Конечно, всегда существует услуга такси, но в Европе такое удовольствие стоит дороже, чем в России, и поездка может серьезно ударить по карману.

Более того, наверняка придется потратить деньги в роуминге, чтобы созвониться с хозяином жилья и сориентироваться, где оно находится. При этом в стоимость пакетного тура трансфер всегда включен, то есть вас вместе с багажом вас привезут прямо к дверям отеля, а по окончании отдыха — отвезут в аэропорт. И созваниваться ни с кем не придется.

Трудности планирования

Проблемы, с которыми может столкнуться любой турист-одиночка, начинаются еще на этапе планирования отпуска. Например, в азиатских странах очень мало людей, говорящих по-английски. И в Китае из-за этого бывает непросто самостоятельно забронировать апартаменты у граждан со «знанием» иностранного языка. Также стоит вспомнить об оформлении визы, если она необходима. Туроператоры оказывают визовую поддержку. Это значит, что шанс получить отказ при оформлении въезда, покупая организованный тур, минимален.

Траты на медицину

Многие туристы, отправляясь в самостоятельную поездку, забывают о страховке. У тех, кто только оформил визу, страховка есть всегда, но на вторую или третью поездку оформить этот документ, порой, просто забывают.

И в случае какого-то заболевания приходится влезать в серьезные долги, ведь стоимость медицинских услуг может значительно превысить бюджет всей поездки. При этом, бронируя тур, можно быть уверенным — медстраховка в его стоимость всегда включена, и ее бланк придет на электронную почту вместе с другими документами, достаточно будет только распечатать и взять с собой в поездку.

Кроме того, туроператор всегда окажет консультационную и другую помощь в трудной ситуации, а в крайнем случае пришлет русскоговорящего гида, чтобы решить возникшую проблему. Самостоятельные туристы в случае форс-мажора оказываются предоставлены сами себе.

Дорогие «дешевые» экскурсии

Неважно, какой отдых предпочитает турист — активный или спокойный, все хотят лучше познакомиться со страной. И проще всего это сделать, заказав экскурсию. В этом случае можно или забронировать экскурсию у туроператора, или обратиться в уличное агентство.

Как правило, в непроверенных конторах цены ниже, однако соглашение с ними — это всегда лотерея. Откровенно обманывать и забирать деньги у вас не будут, однако экскурсия может оказаться неинтересной или не полной. Гиды и техника, бывает, не соответствуют требованиям, а маршрут экскурсии отличается от заявленного.

Неквалифицированный персонал не в состоянии обеспечить безопасность, в том числе и в случае форс-мажора. Кроме того, «уличные» экскурсии оказываются дешевле не в последнюю очередь за счёт отсутствия страховки, а это тоже несёт в себе определенные риски. В итоге купленная на улице экскурсия может обернуться выкинутыми на ветер деньгами.

Например, зафрахтованная на полдня яхта может неожиданно попасть в шторм, и ее пришвартуют у причала. Ну а то, что экскурсия вместо нескольких часов длилась пятнадцать минут, никого волновать не будет, и уличные конторы деньги вряд ли вернут: кто же знал, что будет шторм?

Туроператор, в свою очередь, дает гарантию, что за потраченные средства вы получите ожидаемые впечатления, а о вашей безопасности позаботятся люди, говорящие с вами на одном языке. И не только во время экскурсий, но и на протяжении всего отдыха.