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Найденные в Сибири мегалиты породили вопросы
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Найденные в Сибири мегалиты породили вопросы 

Рамблер 8 часов назад
На горе Куйлюм в горной Шории, регионе в Кемеровской области, исследователи обнаружили уникальную стену из гигантских глыб. Прежде в этой области никогда не находили искусственных построек, поэтому сразу же возник вопрос, кто соорудил стену. Археологи-академисты придерживаются мнения, что в древней Сибири возводили только курганы и каменные изваяния, да и сам этот край веками оставался безлюдным. Кому понадобилось строить здесь гигантские стены? Вскоре поблизости была сделана ещё одна находка: колоссальный комплекс мегалитов и древняя трёхгранная пирамида, выложенная из крупных блоков, некоторые из них весят до тысячи тонн. Поверхность блоков прекрасно обработана, а по внешнему виду они походят на блоки, сохранившиеся в Баальбеке, древнем городе в Ливане. Исследовавшие сибирский мегалит специалисты говорят, что изначально оно было кольцевым: его диаметр с севера на юг — 5 километров, а площадь 18 квадратных километров. Один склон горы Куйлюм отделяет от другого высокая стена. Снятые с высоты кадры подтверждают, что сложенная из блоков стена ровная, а для скрепления блоков явно применяли раствор.
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