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Станет ли Байкал крупнейшим болотом на Земле
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Станет ли Байкал крупнейшим болотом на Земле 

Русская семерка 15 часов назад
Фото: Русская семерка
Сегодня экологи рисуют безрадостную картину не столь отдаленного будущего Байкала, а именно, они полагают, что озеро может скоро превратиться в болото.
И повод для такого прогноза действительно есть. С каждым годом всё более значительная площадь озера покрывается спирогирой — водорослью, характерной для стоячих тёплых водоёмов. Особую тревогу вызывает ситуация на побережье в районе Северобайкальска — там скопилось около 1400 тонн отложений этих водорослей. Росту спирогиры способствуют бытовые стоки, с которыми уже не справляются очистные сооружения.
Зарастание Байкала водорослями грозит многими негативными последствиями. Одно из них — опасность употребления некипячёной байкальской воды. Увы, но, как констатируют экологи, некогда кристально чистую воду уже не стоит пить без определенной очистки, если вы взяли её у берега. Доктор химических наук Вадим Анненков отмечает, что некоторые бактерии, поселившиеся в озере, производят токсины, хотя отравиться можно не только каким-то нервнопаралитическим ядом, а можно просто подцепить дизентерию.
Кроме этого, непоправимый вред байкальской воде наносит увеличивающееся с каждым годом судоходство. В сообщении пресс-службы прокуратуры Бурятии подчеркивается, что ни одно из 30 байкальских причальных сооружений, в том числе порты, не оснащено пунктами сбора стоков. Как следствие — более 400 тонн нефтесодержащей грязной воды сливается прямо в озеро. Это грозит неотвратимыми экологическими последствиями, в частности, байкальским эндемикам.
Загрязнение озера сказывается, прежде всего, на его обитателях, в организмах которых откладываются вредные вещества. Так, в тканях двух главных представителей фауны Байкала — омуля и нерпы — в 2000 году был обнаружен яд диоксин. Этот яд, накапливающийся в организмах рыб, попадает по пищевой цепочке в животных и человека.
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