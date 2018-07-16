Жуткие заброшенные отели

Заброшенные отели производят жутковатое впечатление. Побывав в подобном месте, можно обзавестись парочкой фобий и надолго потерять сон.

1. «Бейкер Хотел», Минерал-Уэллс, Техас, США. 14-этажный отель открыли в 1929 году. Туристы приезжали в Минерал-Уэллс, чтобы продегустировать воду из источника. В отеле был центральный кондиционер, роскошные номера, современные лифты, гигантский бассейн. С 1972 года отель закрыт.

2. «Белведере», Дубровник, Хорватия. Отель на склоне горы с видом на Адриатическое море открыли в 1986 году. Здесь часто были международные делегации, но в 1991 году во время осады Дубровника Югославская народная армия сильно повредила гостиницу. После этого отель больше не открылся.

3. «Понсе Интерконтинентал», Понсе, Пуэрто-Рико. Отель на горе, из которого открываются прекрасные виды, открылся в 1960 году. Спустя 15 лет он закрылся по неизвестным причинам.

4. «Ли Плаза», Детройт, США. Открывшийся в 1929 году отель считался одним из лучших в городе. Несмотря на популярность гостиницы и множество гостей, к 1935 году владелец отеля обанкротился, в 1969 году отель превратили в дом для малообеспеченных пожилых людей, а через 16 лет он закрылся.