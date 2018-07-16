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Тадж-Махал могут снести
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Тадж-Махал могут снести 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
Верховный суд Индии поставил ультиматум правительству страны: власти должны заняться восстановлением знаменитого мавзолея-мечети, иначе памятник придется снести.
По мнению судей, Тадж-Махалу нанесен непоправимый ущерб: белый мрамор памятника давно покрылся плесенью и многочисленными трещинами. Кроме того, суд обвинил правительство в том, что ничего не было сделано для того, чтобы защитить мавзолей от деятельности промышленных предприятий, расположенных поблизости, из-за чего стены памятника окрасились в желтый, коричневый и зеленый цвета.
Индийские власти пообещали принять должные меры для сохранения достопримечательности. Так, они уже обратились в Индийский технический университет, чтобы составить план по восстановлению и сохранению гробницы, и представят его в суде через четыре месяца.
Строительство мавзолея Тадж-Махала в Агре началось в 1632 году и продлилось до 1653 года. Заказал постройку потомок Тамерлана — падишах Империи Великих Моголов Шах-Джахана в память о любимой жене, которая умерла при родах четырнадцатого ребенка. Сегодня Тадж-Махал входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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