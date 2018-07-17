Как водные горки калечат посетителей

Если вы обожаете развлечения на воде и не прочь скатиться с экстремальных водных горок, то будьте осторожны, ведь аттракционы могут быть опасны.

1. Горка «Чёрная дыра», аквапарк Орландо (США). Это довольно длинная горка, и спуск по ней занимает 23 секунды. К сожалению, у аттракциона дурная репутация: некоторые посетители получили здесь травмы.

2. Горка Shoot the Rapids, парк Cedar Point в штате Огайо (США). Несколько посетителей должны усесться на плот и съехать вниз по широкому жёлобу. Горка пользовалась популярностью, но однажды плот, поднявшись до середины горки, скатился вниз и перевернулся. В результате люди оказались вниз головой в воде и не могли выбраться самостоятельно, но, к счастью, им быстро помогли очевидцы.

3. Аквасфера, аквапарк Peninsula Aquatic Recreation Centre (Австралия). Длинные и замысловатые туннели горки позволяют разогнаться до большой скорости, но при вылете в сферу можно получить травму. Именно это происходит с любителями скоростных спусков на этом аттракционе. После очередного инцидента горку закрыли.

4. Аттракцион «Аквапетля». Такие горки есть в разных аквапарках, но принцип у них одинаков: человек резко падает вниз из стартовой капсулы и тут же улетает в «мёртвую петлю», после чего оказывается в канале со спокойным течением. Главная проблема такого развлечения состоит в том, что человек обязательно должен разогнаться, в противном случае он вернётся к старту или застрянет в трубе. Такой случай и произошёл с посетительницей австралийского аквапарка.