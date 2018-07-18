Что стало с Землей за последние сто лет

В ноябре 2017 года 15 000 учёных из 184 стран подписали «Второе обращение человечеству». Они предупреждают, что природа уже так сильно изменена человеком, что глобальные катастрофы практически неизбежны. С 1997 года спутники ведут постоянные наблюдения за тем, как живёт Земля, поэтому сейчас мы можем видеть все изменения.

1. Арктические зоны уменьшаются. За последние годы зоны снегов сильно отступили к полюсу. Это меняет зоны жизни планктона, который является одним из компонентов пищевой цепочки. Из-за этого меняются и ареалы обитания рыб и водорослей, что ведёт к изменениям в рационе питания людей, а в конечном итоге может спровоцировать и продовольственный кризис.

2. «Дыхание» планеты становится всё более тяжёлым. В естественных условиях процессы образования углекислого газа из-за вулканической активности, сгорания органики, жизнедеятельности живых существ уравновешены природными процессами его удаления. Часть углекислого газа растворяется в воде, другая — удаляется из атмосферы в процессе фотосинтеза. Но из-за развития промышленности за последние пару веков образование углекислого газа невероятно возросло, так что теперь все растения планеты могут регенерировать лишь его половину. СО2 накапливается в атмосфере, что ведёт к массе негативных последствий.