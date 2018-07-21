Дома вне времени: недооцененная архитектура СССР

Посадочный павильон "Рюмка" в аэропорту "Шереметьево". Терминал "В" был введен в эксплуатацию в 1964 году. В 2015 году легендарный павильон был демонтирован.

15/19 Посадочный павильон "Рюмка" в аэропорту "Шереметьево". Терминал "В" был введен в эксплуатацию в 1964 году. В 2015 году легендарный павильон был демонтирован.

Летний театр парка им. Л. Глобы в Днепре. Был возведен в 1978 году. Уникальный в своем роде театр, располагающийся на пруду, является одним из символов города. В народе получил название "Ракушка".

14/19 Летний театр парка им. Л. Глобы в Днепре. Был возведен в 1978 году. Уникальный в своем роде театр, располагающийся на пруду, является одним из символов города. В народе получил название "Ракушка".

Здание Президиума РАН в Москве в стиле "постсоветского модернизма" строилось более двадцати лет с 1970-х годов. Встроенные в декоративный венец малоэтажной части комплекса часы долгое время не работали из-за отсутствия в их механизме электронных деталей и были запущены только в 2017.

13/19 Здание Президиума РАН в Москве в стиле "постсоветского модернизма" строилось более двадцати лет с 1970-х годов. Встроенные в декоративный венец малоэтажной части комплекса часы долгое время не работали из-за отсутствия в их механизме электронных деталей и были запущены только в 2017.

Гостиница "Салют" в Киеве. Гостиница в стиле футуризм была построена в 1984 году по проекту архитектора А. М. Милецкого.

11/19 Гостиница "Салют" в Киеве. Гостиница в стиле футуризм была построена в 1984 году по проекту архитектора А. М. Милецкого.

Музей истории Узбекистана располагается в здании, которое специально было построено в 1970 году для созданного в Ташкенте музея Ленина.

10/19 Музей истории Узбекистана располагается в здании, которое специально было построено в 1970 году для созданного в Ташкенте музея Ленина.

Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР построено в 1975 году по проекту архитекторов Георгия Чахавы и Зураба Джалагхании. Сегодня принадлежит Банку Грузии и используется им как офисное здание.

1/19 Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР построено в 1975 году по проекту архитекторов Георгия Чахавы и Зураба Джалагхании. Сегодня принадлежит Банку Грузии и используется им как офисное здание.

Конструктивизм, как направление в искусстве, развился из модернизма в конце 1920-х годов в молодом советском государстве. Это единственный архитектурный стиль, возникший и получивший распространение не только в нашей стране, но и за ее пределами. Иногда его называют источником интернационального стиля, который был популярен в мире в 1930-1960 годах. Затем он переродился в брутализм, характерной чертой которого является применение необработанного бетона.

Сейчас к этому стилю вновь проявляют интерес, правда пока только западные специалисты. Так, французский фотограф Фредерик Шобэн выпустил книгу, посвященную советской архитектуре 1970-1990-х годов. Проект мог не состояться, если бы однажды на блошином рынке в Тбилиси фотографу не попалась книга с фотографиями советских зданий.

Фредерик Шобэн загорелся идей увидеть и сфотографировать эти здания. Сейчас он вспоминает, что его интерес к советским постройкам у местных жителей вызывал как минимум удивление, а то и полное непонимание. Ведь после распада страны от советского прошлого стало принято избавляться, многие здания были попросту снесены. Тем не менее, фотографу удалось съездить в разные города и отснять много материала, хватившего на целую книгу.

В нашей галерее некоторые из зданий, попавшие в объектив фотохудожника.