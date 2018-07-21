Недооцененная архитектура СССР

Конструктивизм, как направление в искусстве, развился из модернизма в конце 1920-х годов в молодом советском государстве. Это единственный архитектурный стиль, возникший и получивший распространение не только в нашей стране, но и за ее пределами. Иногда его называют источником интернационального стиля, который был популярен в мире в 1930-1960 годах. Затем он переродился в брутализм, характерной чертой которого является применение необработанного бетона.
Сейчас к этому стилю вновь проявляют интерес, правда пока только западные специалисты. Так, французский фотограф Фредерик Шобэн выпустил книгу, посвященную советской архитектуре 1970-1990-х годов. Проект мог не состояться, если бы однажды на блошином рынке в Тбилиси фотографу не попалась книга с фотографиями советских зданий.
Фредерик Шобэн загорелся идей увидеть и сфотографировать эти здания. Сейчас он вспоминает, что его интерес к советским постройкам у местных жителей вызывал как минимум удивление, а то и полное непонимание. Ведь после распада страны от советского прошлого стало принято избавляться, многие здания были попросту снесены. Тем не менее, фотографу удалось съездить в разные города и отснять много материала, хватившего на целую книгу.
В нашей галерее некоторые из зданий, попавшие в объектив фотохудожника.