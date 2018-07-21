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Недооцененная архитектура СССР
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Дома вне времени: недооцененная архитектура СССР 

Рамблер 1 час назад
Советский модернизм, конструктивизм и брутализм в самых лучших своих проявлениях.
1/19  Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР построено в 1975 году по проекту архитекторов Георгия Чахавы и Зураба Джалагхании. Сегодня принадлежит Банку Грузии и используется им как офисное здание.
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2/19  Здание санатория "Курпаты" было построено по оригинальному проекту в 1985 году.
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3/19  ЦНИИ робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге.
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4/19  Киевский крематорий
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5/19  Арка дружбы народов в Киеве
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6/19  Дворец торжественных обрядов в Тбилиси
Фото:
7/19  Дом Советов в Калининграде
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8/19  Политехнический музей в Минске
Фото:
9/19  Гостиница "Аманауз" Домбай
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10/19  Музей истории Узбекистана располагается в здании, которое специально было построено в 1970 году для созданного в Ташкенте музея Ленина.
Фото:
11/19  Гостиница "Салют" в Киеве. Гостиница в стиле футуризм была построена в 1984 году по проекту архитектора А. М. Милецкого.
Фото:
12/19  Кинотеатр «Россия», впоследствии «Айрарат»
Фото:
13/19  Здание Президиума РАН в Москве в стиле "постсоветского модернизма" строилось более двадцати лет с 1970-х годов. Встроенные в декоративный венец малоэтажной части комплекса часы долгое время не работали из-за отсутствия в их механизме электронных деталей и были запущены только в 2017.
Фото:
14/19  Летний театр парка им. Л. Глобы в Днепре. Был возведен в 1978 году. Уникальный в своем роде театр, располагающийся на пруду, является одним из символов города. В народе получил название "Ракушка".
Фото:
15/19  Посадочный павильон "Рюмка" в аэропорту "Шереметьево". Терминал "В" был введен в эксплуатацию в 1964 году. В 2015 году легендарный павильон был демонтирован.
Фото:
16/19  Музей на священной горе Сулайман-Тоо в городе Ош, Киргизия.
Фото:
17/19  Ресторан "Жемчужина" в Баку, 1962 год постройки.
Фото:
18/19  Музей-заповедник "Сталинградская битва" в Волгограде. Мощное строение контрастирует с руинами Мельницы Гергардта.
Фото:
19/19  Новгородский академический театр драмы имени Ф.М.Достоевского.
Фото:
Конструктивизм, как направление в искусстве, развился из модернизма в конце 1920-х годов в молодом советском государстве. Это единственный архитектурный стиль, возникший и получивший распространение не только в нашей стране, но и за ее пределами. Иногда его называют источником интернационального стиля, который был популярен в мире в 1930-1960 годах. Затем он переродился в брутализм, характерной чертой которого является применение необработанного бетона.
Сейчас к этому стилю вновь проявляют интерес, правда пока только западные специалисты. Так, французский фотограф Фредерик Шобэн выпустил книгу, посвященную советской архитектуре 1970-1990-х годов. Проект мог не состояться, если бы однажды на блошином рынке в Тбилиси фотографу не попалась книга с фотографиями советских зданий.
Фредерик Шобэн загорелся идей увидеть и сфотографировать эти здания. Сейчас он вспоминает, что его интерес к советским постройкам у местных жителей вызывал как минимум удивление, а то и полное непонимание. Ведь после распада страны от советского прошлого стало принято избавляться, многие здания были попросту снесены. Тем не менее, фотографу удалось съездить в разные города и отснять много материала, хватившего на целую книгу.
В нашей галерее некоторые из зданий, попавшие в объектив фотохудожника.
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