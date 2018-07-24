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Города, которые скоро уйдут под воду
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Города, которые скоро уйдут под воду 

Рамблер 5 часов назад
Глобальное потепление ведёт таянию ледников и повышению уровня мирового океана. В результате уже через несколько десятков лет с поверхности Земли могут исчезнуть приморские города.
1. Венеция, Италия. Романтическая Венеция с её сетью каналов уйдёт под воду одной из первых. Достаточно, чтобы уровень воды в мировом океане поднялся всего на 1 метр, и с итальянской жемчужиной придётся попрощаться.
2. Амстердам, Нидерланды. Страна лежит в низменной области, около четверти территории находится ниже уровня моря. Сейчас Нидерланды защищают дамбы, но если уровень океана повысится на 2 метра, то им грозит разрушение, а Амстердаму — затопление.
3. Гамбург, Германия. Несмотря на то, что Гамбург находится в 100 километрах от моря, ему тоже грозит вода. Он основан в пойме реки Эльба, поэтому его регулярно заливает. С повышением уровня воды в мировом океане частота и сила наводнений увеличатся, в подъём на 2,5 метра будет критическим.
4. Сан-Франциско, США. Город расположен на полуострове, поэтому при повышении воды на 3 метра он может уйти под воду.
5. Шанхай, Китай. Самый населённый город мира и крупнейший морской порт выдержит подъём уровня воды не более 6 метров. Но поскольку сам город велик, то некоторые районы окажутся затопленными при повышении воды на 1 метр.
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