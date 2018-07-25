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5 сказочных мест мира, которые стоит увидеть осенью
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5 сказочных мест мира, которые стоит увидеть осенью 

Fraufluger.ru 6 часов назад
Фото: Fraufluger.ru
Осень, несмотря на свою дождливость и капризную погоду, прекрасное время года. Красно-желто-оранжевые краски покрывают все деревья, а в последствии и всю землю, создается непередаваемая атмосфера и в воздухе веет доброй грустью, от осознания того, что совсем скоро всё покроется огромным слоем снега.
Несмотря на грусть, осень та пора, когда стоит обязательно собраться в путешествие, и уехать туда, где можно насладиться незабываемыми, яркими красками природы.

Дурмитор

Дурмитор — национальный парк в Черногории. Местные жители и туристы называют его не иначе, как чудо. Природа там прекрасна в любое время года, но в сентябре, когда в целом в Черногории ещепродолжается пляжный сезон, в Дурмиторе начинается прекрасная осень со всеми её красотами.

Трансильвания

Осень в Трансильвании — это настоящая сказка. Только представьте: скалистые горы, переодевшиеся в осень холмы, облака, невероятных размеров поля и тысячи деревьев — и всё это на фоне потрясающих закатов и красно-желтой листвы. Ну разве не прекрасно?

Киото

Здесь осень отдает предпочтение красному цвету и старается ему не изменять. Дело в том, что в Киото очень много кленовыхдеревьев, которые не выцветают в желтые или оранжевые оттенки, и становятся красными, а из-за их количества создается впечатление, будто на Киото кто-то вылил огромное ведро красной краски — зрелище впечатляющее!

Шотландия

В высокогорье Шотландии в середине сентября начинается что-то невероятное. В это время года там красятся в другой цвет не толькодеревья, но и небо, которое вечерами заливается фиолетовыми и бордовыми оттенками. В это же время там можно наблюдать огромное количество белок и слышать олений рев, раздающийся с вершин гор.

Урал

К большому счастью, наша огромная страна славится своей невероятной природой, потому совсем необязательно улетатьза впечатлениями за рубеж, достаточно просто посетить Урал и сполна насладиться разноцветными горами, невероятными реками и потрясающим звездным небом.
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