Топ-10 самых шокирующих борделей в мире

Зачем люди ходят в бордели? Конечно же, не только за сексом. Одна из главных целей — разнообразие. Именно поэтому легализированные во многих странах мира публичные дома стараются выделиться из общей массы конкурентов. Стилизованные и шокирующие, стремясь быть непохожими на прочие бордели, самые «перспективные» из них зарабатывают весьма внушительную прибыль. На что же клюют искушенные пользователи, и какие бордели уже не первое десятилетие остаются в тренде?

«Секс с гуманоидом»

А вы хоть раз в мечтах занимались «этим» с инопланетным пришельцем? Главный сутенер Америки и с недавних пор — политик, Деннис Хоф с давних пор поражает фантазийностью всех своих борделей. Один из таких — «инопланетный» публичный дом. По задумке владельца, бордель, расположенный в штате Невада, в 145 км от Лас-Вегаса, зоне 51 (Мекка любителей НЛО), выполнен в стиле космической станции. В борделе все стилизовано — декор, костюмы, боди-арт, и т.п. Здесь есть номера различной тематики, например, «Atlantis», «похищение инопланетянами», и, конечно, здесь есть «лаборатория для опытов».

Близость в авто

Секс в авто едва ли не самая популярная фантазия среди не тех, кто хоть раз это практиковал. И именно эта концепция прижилась в чопорной Великобритании. Видимо многие англичане в душе остаются выпускниками колледжей. Небольшие автомобили Passion Wagon, стали популярными по всей стране. Прейскурант на услуги невысок, зато сами услуги — максимально полные. Расположены такие автомобили в самых разных местах — на площадках, автостоянках, в кемпингах.

Публичный дом для людей с ограниченными возможностями

Еще одна известная британка — Бекки Адамс, выступившая в защиту сексуальной жизни людей с ограниченными возможностями, а также военнослужащих из горячих точек, которые после службы получили травмы психики, по— своему решила позаботиться об их интиме.

В 2013 году она решила открыть бордель для инвалидов. «Современное общество должно осознать, что и у людей, страдающих от разного рода психических и физиологических отклонений, являются сексуальные потребности, которые необходимо своевременно удовлетворять», — пояснила она идею открытия специфического борделя.

Train Cafe

Как известно, конгломерация латентных извращенцев — это страна восходящего солнца. Именно там находится бордель в виде вагона поезда. Любители распускать руки в общественном транспорте здесь запросто отведут душу. Речь идет о понятии «chikan», популярном в Японии. Именно так называют здесь мужчин, обожающих трогать попутчиц в метро. Заполненный «пассажирками» в коротких школьных юбочках, вагон предлагает банальное «щупанье» попутчиц. На протяжении всей поездки в течение 15 минут, в вагоне, курсирующем по линии Яманотэ, каждый вошедший чикан может вдоволь ощупать пассажирок.

Кукольный дом

Всё те же японцы, с довольно странными сексуальными наклонностями, видимо побаиваются раскрепощенных дам, поэтому если уж и решаются на откровенный секс вместо ощупывания, то уж не как ни с женщиной. Их вполне радуют обычные надувные секс-куклы. Никого взаимодействия, никаких комплексов или насмешек. Приобрести собственную резиновую красавицу не каждому японцу не по карману, да и комплексы опять же. Вот и процветает кукольный домик, наполненный красотками с застывшим взглядом.

Big Sister

Уверены в своем профессионализме и готовы обнажить не столько душу, сколько тело? Тогда вам прямая дорога в публичный дом «Большая сестра», который находится. Денег здесь точно не заработать, зато повеселиться можно с лихвой. Суть этого борделя в том, что чешские и словацкие жрицы любви обслуживают клиентов совершенно бесплатно, но при одном условии — никакой конфиденциальности. Все любовные утехи записываются на видео и транслируются в режиме online в рамках популярного европейского реалити-шоу. В чем выгода для владельцев борделя? Всё просто. Владельцы борделя получают деньги в виде абонентской платы за просмотр их платного телеканала и сайта.

Nana Plaza

Говоря о сексе, конечно же, не обойтись без упоминания о Таиланде. Куда ж без него в этом деле. Ледибои, гоу-гоу шоу, улыбчивые тайки, всего этого полным полно в развлекательном центре Nana Plaza в Бангкоке, а по совместительству одному из самых популярных и крупных борделей в столице страны улыбок. Эпатаж и энергетика этого места притягивает любителей клубнички со всего мира. Раскрепощенность, полуобнаженные девушки и не совсем девушки. Nana Plaza похож на трехэтажный «аквариум», усеянный заведениями для взрослых.

Star Wars Bordello

Сомневаетесь, что вас возбудит стриптиз в исполнении Дарт Вейдера? Только не в Америке. Не так давно открывшийся публичный дом «Звездные воины» удивит и порадует любителей оригинальных фантазий.

Сотрудницы борделя с легкостью перевоплощаются в популярных персонажей — от сексуальных до бесполых. Посмотрев шоу с раболепствующей принцессой Леей, эротическими сценами во дворце Джаббы, выступлением Дроида C-3PO вы точно удивитесь их возможностям.

Mustang Ranch Resort

Весьма оригинальное заведение, внешне похожее скорее на роскошный отель, чем на бордель является очень популярным в Неваде. Концепция борделя такова, что клиент не платит за сеанс любви, а оплачивает услуги эскорта девушки, которую прикрепляют к каждому гостю. Стоит, конечно, дорого, но и услуги таких дам куда разнообразнее, чем у обычных проституток. Каждая из красоток ранчо — сродни профессиональной гейше. За время оплаченное гостем ранчо, она не отойдет ни на минуту и будет выполнять любое пожелание клиента.

Pascha

Довольно древний и очень популярный в Германии бордель Пасха. Его концепция — всевозможные акции и уникальная система скидок. Так, в марте 2007 года, клиентам в возрасте старше 66 лет полагалась существенная скидка во второй половине дня. А в 2008 году, клиентам, сделавшим татуировку в виде эмблемы борделя, был гарантирован бесплатный вход в заведение.

На сегодняшний день, владельцы борделя, рекламируют услуги заведения с обещанием 100% возврата денег в случае неудовлетворительного обслуживания!