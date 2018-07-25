Какими минеральными водами славится Крым

В конце XIX века врачи, отправлявшие пациентов в Крым и советовавшие положиться на целительную силу природы, имели в виду солнце, воздух, морские купания и грязелечение. А для лечения с применением минеральных вод врачи в основном рекомендовали Пятигорск или, для состоятельных, Баден-Баден. Проблема была в слабой изученности и не налаженной добыче минералки. А ведь уже тогда путешественники отмечали в Крыму многочисленные родники с каптажем (водосбором) — здесь их называли фонтанами, с чистейшей прохладной водой. Местные жители исправно навещали источники, которые считались целебными или чудодейственными. Например, как при армянском монастыре Сурб-Хач. Или вода источника Савлых-су (с крымскотатарского переводится как «здоровая вода») при Козьмодемиановском монастыре под Алуштой. Как показали исследования, она не зря заслужила свое название: в ней содержатся ионы серебра.

Минералка с медалью

В те же годы русский экономист Владимир Святловский, сравнивал Ялту с Ниццей и пришел к следующему выводу: «Горной воды, имеющейся в изобилии в хороших фонтанах, путники почему-то избегают и предпочитают ей тухлые минеральные фабрикаты, которые к тому же продаются не дешевле 20 коп. за бутылочку. „Нарзана“ весь Южный берег не знает, я нашёл его лишь в Ялте в аптекарских магазинах (18 коп. бутылка) и в гостинице „Россия“ (30 коп.)». Правда, всего несколько лет спустя именно «Нарзан» в огромном количестве все же повезли на Южный берег — что в какой-то степени затормозило, продвижение местных минеральных вод, но не остановило. Первый крымский минеральный источник, получивший признание и принесший коммерческий успех, появился в 1904 году. Почетный житель Феодосии Иосиф Бианки бурил скважину, для полива сада и виноградника, однако, когда было достигнута глубина в 60 метров, из трубы полилась вода с необычным запахом и вкусом. С помощью петербургского геолога Константина фон Фохта был определен объем и состав воды из источника. За сутки он давал более 12 тысячи литров целебной минеральной воды. Уже в 1908 году на набережной Феодосии появился павильон, в котором совершающие променад курортники могли испить целебной воды, кроме того, её начали продавать под маркой «Паша-Тепе» — по имени горы, у подножия которой и находился источник. По своим целебным свойствам она была показана людям с заболеваниями пищевода. А доказательством её качесвта зала большая золотая медаль на международной выставке в Бельгии. Скважина пережила революцию, Гражданскую войну, Великую Отечественную. Её вода поступала в бюветы военного санатория и здравницы «Восход». Современной название торговой марки, под которой продается эта вода — «Феодосийская». Её по-прежнему можно купить в магазинах.

На здоровье

Ещё одна марка минеральной воды, которую хорошо знают и используют в Крыму, так и называется — «Крымская». Эта гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая вода содержит большой комплекс микроэлементов. Она прекрасно лечит гастриты, язвенную болезнь и прочие недуги кишечника и желудка. Источник «Крымской» открыли в 50-е годы в прибрежном городе Саки, неподалеку от Евпатории. После оценки запасов и состава, было принято решение на разработку скважины. Сейчас её можно не только купить в бутылке, но и попробовать из бювета на улице Курортной. «Минеральную воду из сакского источника мы доставляем в специальной автоцистерне, — описывал процесс врач ялтинского санатория Министерство обороны СССР Щёголев. — На территории филиалов здравницы построены павильоны, в которых эта вода газируется и отпускается больным по назначению врача». Керченский полуостров тоже богат минеральными источниками. И использовали их с древности. Советский археолог Виктор Гайдукевич упоминал, что к северо-востоку от древнего Пантикапея (территория нынешней Керчи) находилось святилище древнегреческого бога Асклепия, «ведавшего» целительством. При раскопках была обнаружена подземная галерея, которая вела к источнику — Виктор Францевич предположил, что местные жители, видимо, считали его целебным. У Чокракского озера, известного своими целебными грязями, тоже выходят на поверхность источники минеральных вод. Их обследовал когда-то русский геолог Николай Андрусов. Вкусовые качества воды с запахом сероводорода не лучшие, но вот состав… В одном литре такой «минералки» — до 35 г солей, до 800 мг сероводорода, углекислота, йод, бром. Похожие воды используют на курорте Мацеста для лечения болезней сердечно-сосудистой, нервной системы, кожных заболеваний.

Редкие сорта

На Южном берегу Крыма есть несколько источников, которые хоть и значатся в реестре минерально-столовых вод, но не разрабатываются в промышленных масштабах из-за слабого выхода. К таким относится, например, уже упоминавшаяся минеральная вода источника Савлых-Су. Благодаря ионам серебра, она полезна для пищеварительной и мочевыводящей систем и улучшает обмен веществ. Но испить её можно только в Крымском природном заповеднике на территории святых Косьмы и Дамиана. Для этого надо будет подняться на высоту 700 метров. В самый «урожайный» год источник давал не больше 1 000 литров в сутки. Ещё один подобный источник расположен в Ялте. Это уникальной источник сульфатно-хлоридной минеральной воды. Расположен он в бювете Приморского парка. На продажу он тоже не идет, потому что у этой воды есть одна особенность. При соприкосновении с кислородом она быстро утрачивает свои целебные свойства, поэтому пить её надо прямо на месте. Подобно предыдущим двум сортам воды, есть и источник минералки в Евпатории. Вода из бювета на улице Фунзе так и называется «Евпаторийская». Отличается сбалансированным составом, благодаря чему воду можно пить не только в качестве лечения, но и для профилактики. Эту воду тоже не купить в магазине — как и ялтинская, попав на поверхность, она недолго сохраняет свои полезные свойства. Необычный для Крыма считается целебный источник Аджи-Су («горькая вода») в Бахчисарайском районе. Состав воды необычен: она слаборадиоактивная, по основному составу — хлодридно-кальциево-магниевая. Из микроэлементов содержит железо, марганец, сероводород, йод, бром, бор, литий, стронций, ванадий, цинк и др. В отличие от остальных минеральных вод, эта предназначена в основном для наружного применения. В середине 50-х годов возле источника была организовала водолечебница: ванны прописывали людям, страдающим ревматизмом, трофическими язвами, кожными заболеваниями, болезнями суставов. А вот принимать внутрь «горькую воду» можно только по назначению врача, иначе можно навредить здоровью. И да, её тоже не купить в аптеках.

Благие начинания

Перечислять минеральные источники — уникальные и имеющие сходство со знаменитыми кавказскими, доступными для широкой публики и полузабытые, можно долго. Пожалуй, это крымское богатство имеет полное право называться недооцененным. Точнее, «отодвинутым в сторону». В украинские времена в Крыму, который летом был завидным рынком для коммерсантов, торгующих минеральной — точнее, столовой и столово-лечебной водой, разливалось совсем немного собственной. Воду везли из разных областей Украины. Не раз и не два предприниматели, справедливо считающие, что глупо сидеть у собственных источников и пить привозную минералку, пытались наладить собственное производство. И «ломались» на разных стадиях — от получения разрешений на работу, лицензии, оборудования линии. Крымчане могут вспомнить и другие минеральные воды из источников полуострова: «Айвазовская», «Савлых-Су», «Скифская-88», «Надежда» — иных уж нет, а производство других в разное время то замирало, то возобновлялось. Сейчас распространение получила только минеральная вода «Бишули», чей источник находится в Симферопольском районе. Её называют настоящим спасением для язвенников и людей, страдающих повышенной кислотностью. В наше время, когда гастрит к 30 годам наживают два человека из трех, такая вода помогает сохранить здоровье. По информации ведущего геолога Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции Валерия Васенко, 7 лет назад обстоятельно оценивались природные лечебные воды в Большой Алуште. Подразумевалось, что ими как раз местные власти собираются эффективно распорядиться. Всего на территории был обнаружен 41 источник с пресной водой. Лабораторные пробы из Савлых-Су, источников Утёс, Аян-Кешмесы, и двух выходов Ай-Йори показали, что все они не утратили целебных свойств. В отличие от других, находящихся у популярных туристических достопримечательностей, у сёл и ближе к Алуште. Казалось бы, после исследования открыта «зелёная дорога» для популяризации местных минеральных вод. Но прекрасные намерения так и не «родили» реальных дел.