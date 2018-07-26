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Страшные секреты Бермудского треугольника
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Страшные секреты Бермудского треугольника 

Рамблер 3 часа назад
Таинственный Бермудский треугольник находится в Атлантическом океане между Пуэрто-Рико, побережьем Флориды (США) и Бермудскими островами. Площадь треугольника — 800 000 кв. км и вряд ли найдётся человек, который никогда бы не слышал об этом странном месте.
Бермудский треугольник знаменит исчезновениями: известно, что здесь бесследно пропало более 300 кораблей, 75 самолётов и 1 000 человек. Специалисты так и не смогли объяснить эту особенность, а конспирологи выдвигают самые разные теории: от наложенного на эту часть океана проклятья до присутствия здесь инопланетян.
Пропадать суда начали в Бермудском треугольнике довольно давно, но нередко происходят и ещё более странные случаи, когда корабли остаются в целости и сохранности, но с них пропадают люди. Один из первых задокументированных случаев исчезновения описали в конце прошлого века.
Судно «Мария Целеста» вышло в океан из Нью-Йорка 7 ноября 1872 года и направилось в Геную (Италия). В конце ноября «Марию Целесту» обнаружил другой корабль, но судно оказалось пустым. Ни одного члена экипажа на борту не было, хотя корабль не был повреждён, а весь груз и личные вещи были нетронуты. Людей так и не нашли.
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