«Новый ледниковый период»: что будет если остынет Гольфстрим

Гольфстрим непосредственно влияет на климат в Западной Европе. Сегодня ученые обеспокоены его поведением. Если Гольфстрим остынет или остановится, это приведет к драматическим последствиям.

Уже было

Гольфстрим уже остывал и замедлялся. В прошлый раз это стало одной из причин Малого ледникового периода, начавшегося в 1312 году. Судя по хроникам, средневековая Европа пережила настоящую экологическую катастрофу. Дождливое лето сменялось холодными зимами, фруктовые деревья полностью вымерзли в Англии , Шотландии, севере Франции Германии . В Германии и Шотландии вымерзли все виноградники, что привело к прекращению традиции виноделия. В Италии начал выпадать снег, а сильные заморозки привели к массовому голоду.

По оценкам специалистов, за период с 1315 по 1317 годы из-за Великого голода в Европе вымерла почти четверть населения. Меньше всего пострадали земли к югу от Альп и к востоку от Польши . Там земля продолжала оставаться плодородной.

За период с 1371-го по 1791 годы в одной только Франции было 111 голодных лет. В одном только 1601 году в России от голода из-за неурожаев вымерло полмиллиона жителей.

Среднегодовая температура в это время Малого ледникового периода была самой низкой за две тысячи лет.

Остановка Гольфстрима вместе с другими аномальными факторами, такими как глобальное потепление и изменение активности солнца может привести к самым неприятным последствиям для Европы.

Причины

Почему тогда остановился Гольфстрим? Дело в том, что в нормальных условиях у берегов Гренландии теплая вода остывает, становится плотнее и тяжелее и уходит на глубину, формируя обратное противотечение в тропики.

Но при повышении глобальной температуры происходит бурное таяние ледников и распреснение Мирового океана. Значительный вклад в этот процесс вносит увеличение количества осадков. Как следствие — уменьшается плотность и вес остывающей гольфстримовской воды. В результате она начинает «тонуть» значительно раньше Гренландии. Как следствие — Европа не дополучает тепла.

Малый ледниковый период предваряли массовые извержения вулканов. Сегодня на повестке дня — глобальное потепление. Именно оно приводит к таянию ледников, опреснению и охлаждению воды в северной части Атлантики.

Угроза

Впервые заговорили об угрозе остановки Гольфстрима в начале 2000-х годов. В 2002 году американский журнал Discovery вышел с пугающими заголовками «Сюрприз глобального потепления — новый ледниковый период», «океанографы обнаружили в Атлантике огромный поток пресной воды, формирующийся в результате таяния льдов на полюсе. Они предупреждают, что этот поток может вскоре разбить Гольфстрим и обречь Северную Америку и Европу на холодные зимы». Через два года в журнале Sciense была опубликована статья советника премьер-министра Великобритании Дэвида Кинга , где он назвал возможное изменение климата самой большой проблемой, большей даже, чем международный терроризм.

В том же 2004 году глава Управления суммарной оценки Пентагона Эндрю Маршалл по результатам работы своего отдела опубликовал информацию о возможной катастрофе в журнале Fortune. В своей статье Маршалл объясняет, что в результате таяния льдов Северного и Южного полюса и ледников по всему миру образуется пресная вода и этот факт лежит в основе угрожающей нам глобальной погодной катастрофы.

Нефтяная угроза

Непосредственное действие на Гольфстрим оказывают не только природные факторы, но и человеческая деятельность. 20 апреля 2010 года на нефтяной платформе компании BP в Мексиканском заливе произошел взрыв. В результате в воды Мексиканского залива попало почти 5 миллионов баррелей нефти. BP потребовалось 152 дня чтобы забетонировать скважину. После этой аварии, имеющей на первый взгляд локальный характер, стали появляться статьи ученых о том, что эта катастрофа уже привела к глобальным последствиям — Гольфстрим изменил направление и начинает остывать.

Однако паникеров поспешили успокоить. Согласно данным атмосферного реанализа NCEP (National Centers for Environmental Prediction, США ) колебания температуры Гольфстрима не были аномальными. В сентябре—ноябре 2010 года отклонение температуры поверхности в Мексиканском заливе, а также в той части Атлантики, где проходят Гольфстрим и Северо-Атлантическое течение, от среднего значения в те же месяцы 1970—2009 годов не превысило одного градуса Цельсия.

Стоит ли паниковать?

Паниковать пока рано. Изменения в температуре Гольфстрима, несмотря на все кричащие заголовки пока находятся в пределах нормы. В 2010 году в прессе стали появляться сообщения о том, что Гольфстрим между 76 и 47 меридианами стал холоднее на 10 градусов Цельсия.

Однако как следует из данных GODAS1 (Global Ocean Data Assimilation System) средняя температура поверхности океана в июне 2010 года на указанных широтах была ниже, чем в июне 2009 года всего на один-два градуса. Такие аномалии температуры вполне укладываются в рамки естественной изменчивости.