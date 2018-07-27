Секреты, которые отели не спешат афишировать

Если вы любите путешествовать и предпочитаете организовывать поездки самостоятельно, то вам наверняка пригодятся эти советы от сотрудников гостиниц.

1. Выбрав отель, сравните предложения на различных сайтах бронирования. Некоторые сайты могут предложить более интересную цену.

2. Если цена действительно будет привлекательной, позвоните в отель и сообщите о находке. Скорее всего, отель сам предложит вам ту же цену, ведь ему выгоднее работать с вами напрямую, а не через посредника.

3. Если вы едете в отель уже не в первый раз, то уведомьте службу бронирования. Не исключено, что вам сделают скидку или предложат бонусы.

4. Если вы не планируете проводить в отеле всю ночь, а хотите просто передохнуть и принять душ, то запросите бронирование на половину дня. Как правило, отели предоставляют такую услугу, хотя и не афишируют это.

5. Если вы хотите провести в отеле медовый месяц или отпраздновать день рождения, предупредите сотрудников. В этом случае вы сможете рассчитывать на украшение номера, праздничный сюрприз или даже дополнительные услуги, которые вам предоставят бесплатно.