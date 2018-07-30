Фантастические места, которые действительно есть

Если вам кажется, что вы уже объехали весь мир и увидели все достопримечательности, то попробуйте отправиться сюда. Эти места, будто появившиеся из сказок, точно поразят вам.

1. Пещеры Вайтомо, Новая Зеландия. Попадающие в пещеру видят магическое голубоватое освещение, таинственное и завораживающее. Его испускают живущие здесь насекомые, которые обитают лишь в этих пещерах.

2. Кольмар, Франция. Этот чудесный город в Эльзасе может быть декорацией для съёмок красивой сказки. Живописные средневековые дома, крошечные площади и нарядный канал превращают прогулки по Кольмару в путешествие в далёкое прошлое.

3. Храм Ангкор-Ват, Камбоджа. Этот символ Камбоджи — важнейший религиозный центр Юго-Восточной Азии. Потрясающая архитектура и уникальная растительность делают храм лакомым кусочком для любителей экзотики.

4. Водопад Анхель, Венесуэла. Самый высокий в мире водопад, где вода свободно падает с высоты 807 метров, получил имя в честь лётчика, который впервые пролетел над ним.

5. Церковь Лас-Лахас, Колумбия. Церковь построена прямо над каньоном, а великолепие рукотворной архитектуры дополняют фантастические горные пейзажи.

6. Национальный лесной парк в провинции Хунань, Китай. Некогда бывший отдалённым уголком, сегодня парк стал местом паломничества туристов со всего мира, ведь именно парк изобразил планету Пандора в фильме «Аватар».