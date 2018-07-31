Самые опасные в мире дороги

Опасными могут быть не только городские трассы, по которым бездумно носятся нарушители. Куда более острые ощущения вызывают горные дороги, где машина ежесекундно может свалиться с обрыва.

1. Через перевал Хребет дьявола проходит дорога в мексиканском штате Дуранго. Проезд по ней занимает около пяти часов. Мексиканцы считают её очень опасной, хотя с высоты птичьего полёта она выглядит невероятно.

2. Трасса М-56 «Лена» протяжённостью более 1 200 километров в народе называется «Шоссе из ада». Дорога идёт вдоль реки Лена к Якутску. Передвижение по трассе в летние месяцы — сущее мучение: из-за проливных дождей она превращается в грязное месиво, на котором образуются 100-килоемтровые пробки.

3. Дорога Лех-Манали в Индии идёт через Гималаи. Длина горного участка — около 500 километров, и иногда дорога поднимается на высоту 4,5 километра над уровнем моря.

4. Бетонный мост длиной 1,7 километра Эшима Охаси — самый длинный в Японии. Необычный профиль моста объясняется необходимостью прохода судов под ним.

5. «Атлантическую дорогу» построили в Норвегии для туристов. Она считается одной из красивейших в мире: путь пролегает по островкам, поэтому поэтичные северные пейзажи не могут не поразить даже придирчивых путешественников. Но, любуясь природными картинами, не стоит забывать об коварстве стихии: иногда волны так сильны, что просто сбрасывают автомобили с трассы.