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Куда уехать осенью, чтобы вновь оказаться в лете
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Куда уехать осенью, чтобы вновь оказаться в лете 

Fraufluger.ru 45 минут назад
Фото: fraufluger.ru
Если летом не получилось выбраться на побережье, но при этом очень хочется позагорать и по-настоящему прочувствовать летние вайбы, расстраиваться не стоит, существует огромное количество направлений, где на протяжении всей осени можно без труда наслаждаться теплой водой и в меру жарким солнцем.

Маврикий

Дайверы со всего света слетаются на этот остров ради подводного мира невероятной красоты. Несмотря на то, что Маврикий — недешевое место для отдыха, избалованные хорошим отдыхомтуристы не жалеют денег и с удовольствием сюда приезжают. Остров особенно прекрасен в конце ноября, температура воды и царящая там атмосфера располагают к свадебному путешествию или просто романической поездке для влюбленных.

Иордания

В начале осени в Иордании наконец-то спадает жара и погода начинает радовать приятным теплом и не испытывая нас на прочность. Один из главных плюсов отдыха в Иордании в том, что за один раз можно познакомиться сразу с двумя морями: красным и мертвым.
В первом наслаждаться привычным плаваньем, а во втором — удивляться тому, как соль может выталкивать вас наверх, не оставляя ни единого шанса достать до дна.

Марокко

Атлантический океан в Марокко прекрасен до конца первого месяца осени, после он начинает заметно остывать и распугивать туристов большими волнами. Потому, если есть невероятное желание насладиться красотами северо-западной части Африки, стоит скорее смотреть билеты на сентябрь и тут же собирать чемоданы.

Дубай

Сюда стоит ехать начиная с конца октября, потому что до этого месяца жара не падает ниже отметки +40, чтовыведет из себя даже самого яростного любителя летнего зноя. Как раз в середине осени температура становится более комфортной, и появляется возможность наслаждаться белоснежным песком, аквамариновыми водами и самыми высокими башнями в мире.

Гоа

Райское наслаждение — это про Гоа. Только вот в начале осени там совсем не по-райски, так как начинается сезон дождей, завершение которого намечается обычно на начало октября. Потому в этом случае как раз спешить не стоит, иначе испортите себе отдых, не сумев насладиться красотами Индийского океана.
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