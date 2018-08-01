Бразильский «перевал Дятлова»: что там случилось

Трагедия на перевале Дятлова произошла в 1959 году, но до сих пор так и нет единой версии того, что же случилось с туристами. Прошло уже почти 60 лет, но постоянно выдвигаются всё новые и новые версии причин трагедии. Между тем, похожие истории происходили в других местах планеты, и одна из самых странных — так называемое «дело о свинцовых масках».

В августе 1966 года в полицию бразильского города Нитерой обратился мужчина и сообщил, что обнаружил два трупа на холме Винтен. На телах умерших мужчин не было следов насилия. Эксперты не смогли установить причину смерти, но заявили, что о самоубийстве речь не идёт. Мужчины были одеты в хорошие деловые костюмы, а сверху на них были непромокаемые плащи. На лицах погибших были свинцовые маски, сделанные кустарным способом из листового свинца, а рядом следователи обнаружили пустую бутылку из-под воды, носовой платок с инициалами, не принадлежащими мужчинам, пакет с двумя полотенцами и блокнот. В блокноте была записка с некой инструкцией. Что же произошло на холме?