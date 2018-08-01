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Места на Земле, где нет гравитации
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Места на Земле, где нет гравитации 

Рамблер 3 часа назад
Гравитация — фундаментальная сила во Вселенной, то есть в нашей галактике она присутствует повсюду. Однако на Земле есть точки, где гравитация проявляется странно. И объяснений этому пока нет.
1. Холм Электрик Брей (Шотландия). Особенность места состоит в том, что машины без включения мотора двигаются по холму не вниз, а вверх. Те, кто бывает там часто, перед въездом на холм глушат двигатель и снимают авто с ручного тормоза, а после просто наблюдают за тем, как машина сама поднимается по холму.
2. Мистери-Спот (США). В этом местечке, спрятанном в лесном массиве Санта-Круз, явно не действуют законы гравитации: вода тут течёт вверх, а люди спокойно держат равновесие под большим углом.
3. Орегонский омут (США). Согласно легенде, этот гравитационный холм является запретной территорией ещё с тех пор, когда здесь жили коренные американцы. На холме якобы действуют мистические силы, и это подтверждается искажением гравитации: люди могут наклоняться под невероятными углами. Некоторые считают, что такие трюки — это всего лишь выдумки гидов, однако Орегонский омут привлекает и туристов, и учёных.
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