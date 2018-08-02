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Заброшенные здания, где живут призраки
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Заброшенные здания, где живут призраки 

Рамблер 5 часов назад
Крупные отели, торговые центры, вокзалы — все эти места роднит наличие толп людей. Но когда они оказываются заброшенными, то начинают выглядеть пугающе.
1. Замок Миранда в Бельгии. Замок в готическом стиле начали строить в середине 19 века. Семейство Бофор, для которого и возвели дворец, владело им до Второй мировой войны, пока его на захватили фашисты. Сбежавшие от нацистов графы после войны не вернулись в родовое гнездо, поэтому здесь был организован детский санаторий. С 1991 года здание заброшено.
2. Психиатрическая клиника Уилларда в штате Нью-Йорк в США. Здание возвели в 1869 году. В 1995 году больницу закрыли, но ещё ранее строение признали историческим памятником, поэтому снести его нельзя. Вкладывать деньги в реставрацию никто не желает, поэтому бывшая клиника сейчас заброшена.
3. Санаторий Уэйверли Хиллс в Кентукки в США. В этот санаторий в двадцатых годах 20 века свозили больных туберкулёзом. Санаторий был оснащён передовой по тем временам техникой, но в США бушевала настоящая эпидемия туберкулёза, поэтому большинство постояльцев умерли в стенах клиники. Над теми, кто был обречен, ставили медицинские эксперименты. В 1961 году санаторий закрыли, но быстро возродили уже как дом престарелых. Однако он пользовался дурной славой и после многочисленных жалоб была проведена проверка, показавшая, что медики использовали электрошоковую терапию. В 1982 году заведение закрыли окончательно. Сюда часто приезжают любители острых ощущений и исследователи паранормальных явлений, которые регулярно слышат посторонние звуки и видят призраков.
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