Крошечные дома, в которые вы захотите перебраться

Кому не хотелось бы пожить в большом и комфортабельном коттедже или огромной квартире в небоскрёбе? Но иногда так хочется уединиться в крошечном уютном пространстве и ощутить себя защищённым со всех сторон. В этих очаровательных домиках вы точно не откажетесь пожить.

1. River Drina Small House. Дом стоит на камне посреди реки Дрина в Сербии. Возвели дом в 1969 году, и до сегодняшнего дня он сохранился в первозданном виде.

2. The Soul box. Этот дом площадью 8 квадратных метров представляет собой складную деревянную конструкцию. Конструкторы продумали внутри три помещения: спальную, учебную и обеденную зоны. Особый плюс — небольшой вес, благодаря которому дом можно без труда переместить на другое место.

3. Маленький домик в Торонто. Этот дом-малыш появился в 1912 году между двумя обычными домами. На 28 квадратных метрах обустроены гостиная, спальня, кухня и санузел.

4. Дом-яйцо. Этот овальный дом обошёлся 24-летнему китайскому инженеру менее чем в тысячу долларов. Дом отличается аскетичной обстановкой, в нём есть только самое необходимое.