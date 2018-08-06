Колодец Иакова — место, которое убивает дайверов

На фотографии два мальчика прыгают в бездну — это колодец Иакова, который находится в штате Техас. Этот большой артезианский источник, 4 метра в диаметре, вытекает из самой обширной подводной системы пещер в штате Техас. Вода в нем настолько прозрачна, что при прыжке создается ощущение полета в пустое пространство.

Колодец около 10 метров в глубину, но на его дне начинаются бесконечные ответвления, которые до конца не изучены. На сегодняшний день в процессе их исследования погибли восемь дайверов.

1. Колодец Иакова в Уимберли, штат Техас, является одним из самых опасных мест на земле. Названный по имени библейского аналога, этот опасный источник уже унес жизни восьми водолазов, но даже это не пугает искателей острых ощущений, которые приняли решение прыгнуть в него.

2. С первого взгляда Колодец Иакова похож на безопасный бассейн, в который вливается ручей Cypress Creek. По размеру он четыре метра в диаметре, и выглядит этот колодец спокойным и безопасным. В нем четыре пещеры, которые находятся на несколько десятков футов ниже поверхности.

3. Местный владелец магазина для дайверов считает, что именно эти пещеры и есть самое опасное в этом колодце.

4. Первая пещера начинается на глубине 30 футов и заканчивается на 55 футах. Она хорошо освещена, в ней много рыб и водорослей.

5. Вторая пещера расположена на глубине 80 футов и имеет узкий вход, который и заманивает водолазов в ловушку. Именно там погиб студент из Техаса Ричард Паттон.

6. Из второй пещеры в третью ведет небольшой проем с сыпучим гравием. Водолазы стараются не затронуть его, когда протискиваются в третью пещеру.

8. В четвертую пещеру проход еще более трудный. Мало кто видел ее, и поэтому она называется «девственной пещерой». На ее дне находятся пласты известняка, и, если их взбаламутить, найти выход из пещеры будет практически невозможно.

9. Колодец давно привлекает водолазов, ученых и художников. Их не пугает дурная слава этого водоема. Он как бы являет собой сущность жизни, создавая чистую воду каждый день в течение тысячи лет.