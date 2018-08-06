Китайский лабиринт попал в книгу рекордов Гиннесса

Эксперты Книги рекордов Гиннесса присвоили лабиринту в китайской провинции Цзянсу сразу три награды.

Yancheng Dafeng Dream Maze занимает более 35 тысяч квадратных метров, что делает его самым большим лабиринтом в мире.

С высоты птичьего полета видно, что растения высажены в форме оленя, а точнее милу — редкого вида оленей, который сохранился только в неволе. Для создания фигуры животного было использовано более 100 000 саженцев китайского можжевельника. Кроме того, на территории лабиринта расположены зоны отдыха для взрослых и детей, кафе и рестораны, а рядом с главным лабиринтом есть несколько маршрутов поменьше.

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На счету китайского шедевра ландшафтного искусства еще два рекорда, зафиксированных в Книге Гиннесса: это не только самый большой лабиринт, но и самая большая живая изгородь в мире. Еще одно достижение принадлежит самому протяженному прогулочному маршруту в истории длиной 9,45 километра.