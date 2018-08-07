Ради чего стоит ехать в испанский Бенидорм

Если у вас есть желание попробовать все и сразу, чем славится у туристов Испания , значит, вам — в Бенидорм.

Традиционно Испания ассоциируется у российского туриста с величественным Мадридом , полным музеев, модерновой Барселоной, где можно насладиться как знакомством с достопримечательностями, так и отличным шоппингом, с популярными пляжами Менорки и побережьем Коста-Брава и Коста-Дорада, а также круглогодичными курортами Канарских островов. Кто-то отправляется насладиться настоящим фламенко в Андалусию, а паломники со всего мира идут путем Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела. Знаменитые клубы Ибицы и Майорки собирают молодежь всех национальностей, любители же активного отдыха отправляются в Пиренеи, Сьерра-де-Невада или на Пикос-де-Эуропа.

Если же у вас есть желание попробовать все и сразу (или почти все!), значит, вам сюда — в Бенидорм: несколько слов об этом не совсем обычном городе на юго-востоке Испании, в районе Коста-Бланка.

История Бенидорма началась с обычной рыбацкой деревушки, каких на побережье немало, но с XIV века поселение стало развиваться, причем, как видно, успешно: вплоть до XIX века Бенидорм частенько подвергался нападениям пиратов. В середине XX века молодой и прогрессивный мэр Педро Сарагоса решил превратить город в туристический рай, обустроив его абсолютно новым способом. Через несколько лет согласно его плану в городе появились первые высотные здания. Причем построены они столь гармонично, что у каждого здания, будь то отель или жилой дом, было достаточно места для зеленых насаждений, детских площадок и обустроенного двора. Позже это правило бесприкословно соблюдалось, а у многих домов появились и собственные бассейны. Спустя десяток лет в Аликанте (40 км от Бенидорма) был построен аэропорт. В довершение ко всему еще в 1952 году Сарагоса издал указ, позволяющий дамам появляться на пляже в костюме «бикини» вместо общепринятых тогда слитных купальников…

Сейчас Бенидорм — уникальный для Испании, популярный, активно развивающийся курорт, любимое место отдыха британцев и испанцев, которых здесь примерно пополам. На курорте собраны воесмь самых высоких зданий из 20 имеющихся в Испании, а также здесь находится 210-метровый отель — самый высокий в Европе. Местного населения в городе проживает около 60 тысяч, основным бизнесом которых сейчас является, конечно же, туризм. Благодаря горам, окружающим город, климат здесь достаточно мягкий: средняя годовая температура воздуха — в районе 20 градусов тепла, вода сохраняет такую же температуру до конца октября.

Пляжи, солнечные ванны и активные виды спорта

Первое, что нужно сделать, попав в Бенидорм, — конечно же, исследовать его пляжи, принимать солнечные ванны и купаться.

Пляжей здесь пять: два песчаных длинных (Леванте, длиной более 2 км, наиболее многолюдный, и Понтьене, около 3 км, несколько тише и спокойнее). Пляжи оборудованы всем необходимым: зонтики, лежаки, пандусы для инвалидных колясок, всевозможные водные развлечения, а также спасательные службы. Есть даже библиотека и игротека. Три других пляжа — небольшие: Мальпас расположен в самом центре города, а бухточки Тио Чимо и Альмадрава — немного в отдалении, у подножия горы. Здесь отличное место для любителей более уединенного отдыха, а также для занятий снорклингом и дайвингом. Все пляжи бесплатные.

Занятие активными видами спорта — вторая не менее важная вещь, ради которой стоит приехать в Бенидорм. Горные велосипеды, сегвеи и квадроциклы помогут вам в исследовании окрестностей города, можно отправиться в горы или в национальный парк, который расположен сразу за городом. Можно воспользоваться и электровелосипедами — очень удобно для тех, кто не слишком любит крутить педали. Каякинг, парасейлинг, дайвинг, парусный спорт, водные лыжи — для любителей водных видов спорта. Можно отправиться в национальный парк и пешком: туда ведут два маршрута — для начинающих и для продвинутых.

Гольф — еще один активный вид отдыха, который может предложить Бенидорм. Вы можете поиграть на одном из полей, созданных по проекту легендарного спортсмена Джека Никлауса , расположенных совсем близко от города.

Морские прогулки и парки развлечений

Отправиться на морскую прогулку на катере вдоль побережья или на остров Бенидорм , находящийся прямо напротив города — отличное занятие на несколько часов. Кстати, остров этот носит второе название — Павлиний, поскольку эти красивые птицы разгуливают на нем свободно, без вольер.

Их здесь пять, но учтите, что покупая билет в два парка одновременно, можно прилично сэкономить. Названия парков «Акваландия» и «Акванатура» говорят сами за себя: здесь все развлечения связаны с водой. Первый парк — самый большой водный парк в Европе. Во втором, помимо горок и прочих водных аттракционов, есть зона СПА и бассейны для самых маленьких.

Парк «Терра Митика» — это тоже аттракционы, но уже не водные, а обычные. Хотя и от этих «обычных» дух у вас, несомненно, захватит! Парки «Терра Натура» и «Мундомар» предназначены в первую очередь для любителей животных, а также для туристов с детьми: здесь собраны более 1500 видов животных и птиц, а в «Мундомаре», помимо этого, вы можете увидеть и шоу с экзотическими животными.

ИД "Собеседник"

Все парки имеют большую зеленую площадь и свою инфраструктуру с кафе и ресторанами, так что вы запросто сможете провести в них целый день.

Гастрономия, дегустации и развлечения

Приехав в Бенидорм, естественно, необходимо продегустировать местную валенсийскую кухню и вина. Современная кухня Бенидорма включает в себя традиционные блюда местных рыбаков, приготовленные из свежайших продуктов, в которые вплетен колорит, внесенный арабской кухней. Например, традиционную испанскую королеву — паэлью — здесь может заменить ее валенсийская «сестра» кальдосо: паэлья, приготовленная в бульоне. Пальчики оближешь! На ланч можно взять тапас — несколько разнообразных маленьких закусок одна другой вкуснее. При этом следите, чтобы ваш ланч плавно не перешел в ужин — в Бенидорме это вполне возможно, поскольку, в отличие от большинства курортов Испании, здесь нет сиесты.

Поскольку Испания — страна вин, не стоит отказывать себе в удовольствии эти вина продегустировать. Сделать это можно, к примеру, в винодельне семьи Мендоза, одной из старейших в регионе. Сначала вас ждет небольшая экскурсия по винодельне, где вам расскажут о процессе изготовления вин и даже проводят в «святую святых» — прохладные подвалы, где хранятся эти самые вина. А затем в течение полутора часов опытный сомелье проведет вас по всей линейке вин, сопровождая дегустацию интересным рассказом и великолепными закусками, подобранными специально под определенный сорт вина. Стоимость подобной дегустации 20 евро, при винодельне есть магазин, где вы сможете приобрести любое понравившееся вам вино.

ИД "Собеседник"

Любителям большой игры Бенидорм предлагает казино (вход бесплатный, лишь требуется соблюдение дресс-кода), множество ночных баров и дискотек с лучшими ди-джеями работают до рассвета, а даме будет приятно, если вы ее пригласите провести вечер в концертном зале Benidorm Palace, где великолепный ужин отлично сочетается с превосходным танцевально-цирковым шоу. Стоимость подобного развлечения — 52 евро (спиртные напитки включены), можно и с детьми (25 евро).

Шоппинг, окрестности и закат в Старом городе

Любителям шоппинга также будет чем себя занять в Бенидорме: более двух тысяч различных магазинов и бутиков самых разных марок с утра и до позднего вечера открывают свои двери для любителей этого рода развлечений.

Тем же, кто уже исходил Бенидорм вдоль и поперек и испробовал все его возможности, можно взять машину в аренду и отправиться исследовать живописные окрестности: Гуадалест с его потрясающими пейзажами, старый город Альтеи, Вильяхойоса с разноцветными домиками и музеем шоколада или источники Альгара. Можно поехать и в крупные города, такие как Валенсия или Аликанте, и совместить познавательный отдых с шоппингом.

Ну, и конечно, не забудьте погулять по узеньким улочкам Старого города Бенидорма и полюбоваться закатом — это будет отличным финалом солнечного дня. При застройке города был сохранен уютный исторический центр с остатками крепости и смотровых башен, церковью Св. Анны и Св. Иакова XVII века, а также с великолепной смотровой площадкой, которая носит название «Балкон Средиземноморья». Вечером «Балкон» выглядит очень романтично, его уютно подсвечивают десятки огней, а на площади рядом раскидывается маленький рыночек, где можно приобрести сувениры или заказать свой портрет у местного художника.

ИД "Собеседник"

Не менее приятно будет встретить закат на смотровой площадке или в ресторане одного из высотных отелей Бенидорма. С высоты город выглядит как игрушка — кажется, что можно переставлять эти домики, как кубики конструктора. Но мы-то с вами уже знаем: это — настоящая Испания. Хотя и не совсем традиционная.