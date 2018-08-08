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Исполины, созданные человечеством
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Исполины, созданные человечеством 

Рамблер 1 час назад
Самые большие объекты на планете созданы природой. Но человек тоже старается построить нечто исполинское, что навсегда изменит земной ландшафт. Эти гигантские объекты — творение человеческих рук и сложно не согласиться с тем, что они прекрасны и величественны.
1. Плотина «Три ущелья» (Китай). Идея построить плотину на реке Янцзы возникла ещё сто лет назад, но реализовали её лишь в конце двадцатого века. «Три ущелья» — самое крупное по массе сооружение в мире: сплошная плотина из бетона весит 65 000 000 тонн!
2. Заповедная мечеть в Мекке, Саудовская Аравия. С момента постройки мечеть неоднократно перестраивалась и укрупнялась, к сегодняшнему дню превратившись в крупнейшую в мире и вторым по площади зданием в мире. Вместимость мечети аль-Харам — 900 000 человек.
3. Завод Boeing Everett Factory, США. Принадлежащий американской корпорации «Боинг» завод занимает 32 гектара, это самое большое по площади здание в мире. На производстве работает более 30 000 рабочих, ежегодно сюда приезжает на экскурсии около 150 000 туристов.
4. «Бурдж-Халифа», Дубай, ОЭА. Этот небоскрёб высотой 828 метров ещё долго будет удерживать звание самого высокого здания на планете. Здесь же находится самая высотная смотровая площадка в мире.
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