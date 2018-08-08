Самые странные здания со всего мира 

1/16 И находятся они буквально повсюду — это, например, Роттердам. Фото: @florenceurban

2/16 А «Добби» находится в Уругвае, в местечке с говорящим названием Пунта-дель-Дьябло. Фото: @sabrina_saja

3/16 «Сумасшедший» дом на снимке — на самом деле ни больше ни меньше Центр здоровья мозга в Лас-Вегасе. Такая вот ирония. Архитектор здания — знаменитый деконструктивист Фрэнк Гери. Фото: @lycan_villalobos

4/16 Странная рамка построена в Дубае, а значит — стоит дорого. Высота конструкции 150 метров, и это самая огромная в мире рамка для фото: объект очень любим туристами. Кстати, в верхней части конструкции находится стеклянный мост — для любителей острых ощущений и необычных ракурсов. Фото: @kate_1611

5/16 А вот так выглядит музей поп-культуры в Сиэтле (США). Тоже работа Фрэнка Гери. Фото: @jean_sterley

6/16 Любителям реализма — кафе-мороженое в виде бутылки молока. Расположенное в американском штате Род-Айленд кафе очень популярно как объект для фотографий — снимки делают и дети, и взрослые, с мороженым и без. Фото: @salvysicecream

7/16 Снова США (на этот раз Огайо) и снова триумф реализма. Здание в форме корзины — штаб-квартира компании, которая занимается... правильно, производством корзин и других плетеных изделий. Фото: @buckeyedrone

8/16 Переносимся в Сингапур. Здание на фото — гостиница Marina Bay Sands. Высота башен — 200 метров, а на них, как земля на трех китах, покоится огромная терраса в виде гондолы. На террасе — бассейн и огромный сад. Фото: @kenjon21

9/16 Снова Азия. Странное нечто — часть интерьера в одном из домов арт-квартала в японской Осаке. Фото: @marcelo_dal_santo

10/16 Тут все понятно — витрина обувного магазина в Лондоне. Фото: @vicool69

11/16 «Твой дом метро пускал» находится в Китае. Гигантская плотность населения не позволяет особо церемониться. Фото: @thmhrv

12/16 Снова Китай, но объект британский — это павильон, построенный к «Экспо-2010», которая проходила в Шанхае. Фото: @luxrevive

13/16 Такую фантазию на тему парижской классики можно найти неподалеку от Северного вокзала. Фото: @micassan

14/16 А это отель Grand Lisboa в Макао. Как бы Китай, но этот район долгое время (собственно, до 1999 года) управлялся Португалией, так что Лиссабон здесь неспроста. Макао называют азиатским Вегасом — по архитектуре это тоже видно. Фото: @traveleidoscope

15/16 Это здание находится на острове Ява. Сложно поверить, но строилась она как церковь — в помещении находился молитвенный дом, а также реабилитационный центр для людей с наркозависимостью. Дом построил 67-летний Даниэль Аламсжах, по его замыслу, здание олицетворяет голубя. Правда, местные жители считают по-другому, и строение быстро прозвали «куриной церковью». Фото: @oktravelpics