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Самые странные здания со всего мира
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Самые странные здания со всего мира 

dom.lenta.ru 14 часов назад
Архитектор — профессия творческая, а значит, допускает время от времени легкую безуминку.
1/16  И находятся они буквально повсюду — это, например, Роттердам.
Фото:
2/16  А «Добби» находится в Уругвае, в местечке с говорящим названием Пунта-дель-Дьябло.
Фото:
3/16  «Сумасшедший» дом на снимке — на самом деле ни больше ни меньше Центр здоровья мозга в Лас-Вегасе. Такая вот ирония. Архитектор здания — знаменитый деконструктивист Фрэнк Гери.
Фото:
4/16  Странная рамка построена в Дубае, а значит — стоит дорого. Высота конструкции 150 метров, и это самая огромная в мире рамка для фото: объект очень любим туристами. Кстати, в верхней части конструкции находится стеклянный мост — для любителей острых ощущений и необычных ракурсов.
Фото:
5/16  А вот так выглядит музей поп-культуры в Сиэтле (США). Тоже работа Фрэнка Гери.
Фото:
6/16  Любителям реализма — кафе-мороженое в виде бутылки молока. Расположенное в американском штате Род-Айленд кафе очень популярно как объект для фотографий — снимки делают и дети, и взрослые, с мороженым и без.
Фото:
7/16  Снова США (на этот раз Огайо) и снова триумф реализма. Здание в форме корзины — штаб-квартира компании, которая занимается... правильно, производством корзин и других плетеных изделий.
Фото:
8/16  Переносимся в Сингапур. Здание на фото — гостиница Marina Bay Sands. Высота башен — 200 метров, а на них, как земля на трех китах, покоится огромная терраса в виде гондолы. На террасе — бассейн и огромный сад.
Фото:
9/16  Снова Азия. Странное нечто — часть интерьера в одном из домов арт-квартала в японской Осаке.
Фото:
10/16  Тут все понятно — витрина обувного магазина в Лондоне.
Фото:
11/16  «Твой дом метро пускал» находится в Китае. Гигантская плотность населения не позволяет особо церемониться.
Фото:
12/16  Снова Китай, но объект британский — это павильон, построенный к «Экспо-2010», которая проходила в Шанхае.
Фото:
13/16  Такую фантазию на тему парижской классики можно найти неподалеку от Северного вокзала.
Фото:
14/16  А это отель Grand Lisboa в Макао. Как бы Китай, но этот район долгое время (собственно, до 1999 года) управлялся Португалией, так что Лиссабон здесь неспроста. Макао называют азиатским Вегасом — по архитектуре это тоже видно.
Фото:
15/16  Это здание находится на острове Ява. Сложно поверить, но строилась она как церковь — в помещении находился молитвенный дом, а также реабилитационный центр для людей с наркозависимостью. Дом построил 67-летний Даниэль Аламсжах, по его замыслу, здание олицетворяет голубя. Правда, местные жители считают по-другому, и строение быстро прозвали «куриной церковью».
Фото:
16/16  Московский храм Василия Блаженного тоже попал в подборку «сумасшедших зданий» — есть повод для гордости, тем более что автор снимка назвал Москву «неимоверной».
Фото:
Архитектор — профессия творческая, а значит, допускает время от времени легкую безуминку. Или не очень легкую — вплоть до возведения зданий, фотографии которых выкладывают в социальные сети с соответствующим хештегом. Причем тысячи пользователей интернета по всему миру используют один универсальный вариант — crazy building. А вот здания на снимках, обозначенные таким образом, — совсем разные.
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