Мистическое здание Ховринской больницы снесут

Снос здания Ховринской больницы в Москве начнется осенью 2018 года. После сноса на этом месте построят новый жилой комплекс, работа над которым должна начаться уже в 2019 году.

Строительство Ховринской больницы велось с 1980-х годов, но так и не было завершено. Окончательно от строительства отказались в 1992 году. Власти пытались продать территорию с недостроенным зданием инвесторам с 2012 года, но безуспешно.

За прошедшее время заброшенное здание обросло мрачными легендами, из-за чего долгострой собирались снимать в отечественном фильме ужасов.

Одна из легенд гласит, что раньше на месте больницы были церковь и кладбище, а теперь на территории заброшенного здания можно услышать голоса призраков. По другой легенде — под зданием расположена засекреченная лаборатория, а сама постройка служит для маскировки. Эта версия объясняется тем, что на безлюдную территорию много лет поступает горячая вода. Кроме того, почему-то принято считать, что больница притягивает самоубийц, хотя статистики, подтверждающей эту теорию, нет.