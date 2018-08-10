Существуют ли копи царя Соломона

Библия говорит о царе Соломоне как о баснословно богатом человеке. Значительная часть украшений из запасов Соломона были медными и бронзовыми, а вовсе не золотыми или алмазными, как это описано в известном романе Г. Р. Хаггарда «Копи царя Соломона». Добыча меди в те времени велась в пустыне Негев, что подтверждает недавно найденная там табличка египетского фараона Тутмоса Третьего. Однако мифические копи царя Соломона, где добывали в гигантских объёмах медь, пока так и не нашли. Из текстов Библии определить их местоположение сложно, книга указывает на два места — города Афир и Фарсис. Из Афира поставлялось золото, а Фарсис был связан с отправлявшимся за ним кораблём. Насчёт Афира у исследователей нет единого мнения: в Библии говорится лишь о его существовании, но где именно он находился, понять нельзя. Археологи обнаружили колоссальный золотой прииск в Саудовской Аравии, который действовало во временя Соломона, и, возможно, он и был полумифическим Афиром. Чуть больше ясности дают тексты о Фарсисе, хотя однозначно трактуемой информации тоже нет. Зато есть версия, что мест с таким названием существовало несколько.