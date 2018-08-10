Ещё
Существуют ли копи царя Соломона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Существуют ли копи царя Соломона 

Рамблер 6 часов назад
Библия говорит о царе Соломоне как о баснословно богатом человеке. Значительная часть украшений из запасов Соломона были медными и бронзовыми, а вовсе не золотыми или алмазными, как это описано в известном романе Г. Р. Хаггарда «Копи царя Соломона». Добыча меди в те времени велась в пустыне Негев, что подтверждает недавно найденная там табличка египетского фараона Тутмоса Третьего. Однако мифические копи царя Соломона, где добывали в гигантских объёмах медь, пока так и не нашли. Из текстов Библии определить их местоположение сложно, книга указывает на два места — города Афир и Фарсис. Из Афира поставлялось золото, а Фарсис был связан с отправлявшимся за ним кораблём. Насчёт Афира у исследователей нет единого мнения: в Библии говорится лишь о его существовании, но где именно он находился, понять нельзя. Археологи обнаружили колоссальный золотой прииск в Саудовской Аравии, который действовало во временя Соломона, и, возможно, он и был полумифическим Афиром. Чуть больше ясности дают тексты о Фарсисе, хотя однозначно трактуемой информации тоже нет. Зато есть версия, что мест с таким названием существовало несколько.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индийский солдат взорвал Сеть своим танцем15
В Марианской впадине нашли доисторическую акулу10
Подделки 20 века, в которые все верили1
Как анархисты хотели национализировать женщин в СССР2
Самая большая змея в мире: ей 103 года46
Видео
01:23
Что происходит в сумке кенгуру на самом деле
Истории
01:26
В небе над Люксембургом заметили НЛО
Безумный мир
00:33
Почему «танцующий миллионер» ходит в купальнике
Люди
02:41
Животные, о которых вы никогда не слышали
Безумный мир
07:30
Существуют ли копи царя Соломона
Места
05:32
В чем была загадка Вольфа Мессинга
Люди
04:15
Как статуи двигаются и рыдают
Безумный мир
10:06
Чем вас удивит статистика
Безумный мир
04:34
Факты, которые изменят вашу жизнь
Безумный мир
05:49
Конфузы с одеждой спортсменов
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение