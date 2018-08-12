Амстердам ограничит доступ к кварталу красных фонарей

В июле мэром города стала Фемке Халсема, которая планирует навести порядок в Амстердаме. Власти вынуждены были признать, что по ночам город превращается в "беззаконные джунгли". Вина за бесчинства, происходящие в столице Голландии, лежит и на туристах, ведь ежегодно город посещают 18 миллионов гостей — это больше, чем все население страны.

Самым многолюдным и от этого самым проблемным власти города называют район Де Валлен, где легализована деятельность кофе-шопов и проституток. Из-за огромного потока туристов улицы квартала красных фонарей буквально завалены мусором, отходами и нечистотами, а дворники просто-напросто не справляются с уборкой.

Чтобы вернуть улицам Амстердама былую красоту и порядок, мэр приняла решение перекрывать наиболее оживленные улицы в течение дня, чтобы уборщики свободно и быстро могли очистить их от мусора. Несмотря на то, что подобные решения считаются невыгодными для популярных туристических направлений, власти Амстердама надеются, что таким образом они справятся с загрязнением города.

Кроме того, у патрульных появятся специальные устройства, позволяющие выдавать штрафы нарушителям прямо на месте.