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Амстердам ограничит доступ к кварталу красных фонарей
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Амстердам ограничит доступ к кварталу красных фонарей 

Рамблер 18 часов назад
Фото: depositphotos.com
В июле мэром города стала Фемке Халсема, которая планирует навести порядок в Амстердаме. Власти вынуждены были признать, что по ночам город превращается в "беззаконные джунгли". Вина за бесчинства, происходящие в столице Голландии, лежит и на туристах, ведь ежегодно город посещают 18 миллионов гостей — это больше, чем все население страны.
Самым многолюдным и от этого самым проблемным власти города называют район Де Валлен, где легализована деятельность кофе-шопов и проституток. Из-за огромного потока туристов улицы квартала красных фонарей буквально завалены мусором, отходами и нечистотами, а дворники просто-напросто не справляются с уборкой.
Чтобы вернуть улицам Амстердама былую красоту и порядок, мэр приняла решение перекрывать наиболее оживленные улицы в течение дня, чтобы уборщики свободно и быстро могли очистить их от мусора. Несмотря на то, что подобные решения считаются невыгодными для популярных туристических направлений, власти Амстердама надеются, что таким образом они справятся с загрязнением города.
Кроме того, у патрульных появятся специальные устройства, позволяющие выдавать штрафы нарушителям прямо на месте.
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