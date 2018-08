История россиянина о жизни в Амстердаме

Россиянин пустился на поиски себя и по воле случая нашел работу в Амстердаме. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ молодого человека о жизни в Нидерландах.

Я окончил МГУ , защитил диссертацию, поработал в сфере науки и понял, что это просто не мое. Мне хотелось заняться делом большего масштаба, в тех компаниях, которые меняют индустрию через продвигаемый ими продукт, и начал рассылать резюме. Где-то мне даже не ответили (например, SpaceX ), где-то я провалил собеседование ( Google ), а в две прошел ( «Яндекс» и Booking.com). Я был уверен, что останусь в Москве, и ехал на собеседование в голландский офис Booking.com частично из вежливости, чтобы не отменять интервью в последний день. Но из здания я вышел уже с оффером и задумался.

Оказалось, что одно дело — любить Амстердам туристом и на словах хотеть там жить, и совсем другое — иметь бумажки на руках. В итоге я рассудил так: в Москве я пожил и пожить успею, а вот в Амстердаме — вряд ли.

Все трудности переезда (авиабилеты, временное жилье, перевоз вещей, виза) взяла на себя компания, я просто отвечал на письма HR-специалистов. Единственное, что вызвало трудности, — получение в Москве апостиля документа о том, что я не состою в браке. В итоге я оформил «шенген», а когда приехал в Амстердам, мне выдали вид на жительство. Кстати, со мной автоматом вид на жительство получила моя девушка: оказалось, в Голландии с этим просто.

Это скорее чисто субъективное ощущение, но в Амстердаме с первого дня было приятно находиться: каким-то образом эта большая и сохранившая старинный вид деревня сочетает спокойную атмосферу каналов, парков, коров и индастриал-пабов с энергией молодого населения, современной инфраструктуры и растущего бизнеса. Редко бывает, когда ты идешь по улице и понимаешь, что ты дома. Вот в Амстердаме, как и в Москве, я именно это и чувствую.

В первое время, конечно, было тяжело. Чужой язык, новые порядки (банки, транспорт, магазины, госорганы), временная комната за городом, работа с нуля в новой области, поиск съемной квартиры (безумный спрос — только приходишь на просмотр, а за тобой уже очередь готовых сказать «да»), оставшиеся в России семья и друзья — все это давило. К счастью, голландский язык учить не пришлось: каждый встречный здесь прекрасно говорит на английском.

Я помню, что сидел в один из первых вечеров и думал, а зачем я, собственно, все это затеял? Но через день я уже купил подержанный велик, через неделю обзавелся банковской карточкой, через три все-таки нашел съемную квартиру, и жизнь начала налаживаться. Запомнилась амстердамская IKEA — в период хаоса в ней все было по-домашнему понятно и знакомо.

С друзьями тут просто. Амстердам — очень молодой город, в котором к тому же большое русскоязычное сообщество (в основном айтишники), так что с этим проблем нет. Еще в первый рабочий день я познакомился с украинской парой, которые тоже только-только приехали. С тех пор мы уже объездили пол-Европы и обросли вторым кругом друзей.

Самая главная особенность города, которая сразу бросается в глаза, — велосипеды. Они основное средство передвижения: на работу, в магазин, на пляж, в бар, к друзьям, даже в театр. Иногда можно наблюдать картину: едет женщина в платье, на каблуках, паркуется, привязывает велик цепью и входит в Национальную оперу.

Весь город можно проехать от края до края за полчаса, так что ничего удобнее велосипеда не придумаешь. Их, кстати, очень часто воруют: непривязанные велики просто приподнимают и тащат в тихое место, чтобы отпилить замок и потом толкнуть за двадцатку в темном переулке. Есть даже такая шутка: если в Амстердаме на светофоре (где по утрам стоит приличная пробка из велосипедистов), крикнуть: «Эй, это мой велик», хотя бы три человека спрыгнут и убегут.

Еще одна особенность — безопасность. Тут действительно очень мало преступлений, и в основном они связаны с кражами в туристическом центре (куда местные стараются даже не заходить из-за толкучки). Сами голландцы по большей части вежливые и если и проявляют какая-то агрессию, то она обычно связана с ездой на машине или велике. Ругательства у голландцев настолько жестко специфические, что даже удостаивались подборки в СМИ.

Здесь создается ощущение, что все для людей: госуслуги, инфраструктура, ипотека, медицина, образование, налоговые льготы для продвинутых приезжих, которых называют отдельным термином highly skilled migrants. В сочетании с безопасностью город действительно очень привлекателен для комфортной спокойной жизни и создания семьи.

Средний уровень жизни, тут, конечно, выше, причем гораздо более сбалансирован. Разумеется, есть богатые люди (кстати, их шкала налогов доходит до 52 процентов), но полностью отсутствует культура понтов: высоких заборов, закрытых клубов, экстремально дорогих машин и прочего пафоса. Я как-то встретил одного высокого руководителя в скейт-парке, а вот, например, лидер Нидерландов убирает за собой пролитый кофе.

Еще одна черта, присущая голландцам, — любовь к отдыху. В солнечный выходной большинство горожан уютно располагаются в парке, в баре, на улице, на балконе, на своем стуле прямо на открытом воздухе, с друзьями или с книжкой. Для этого даже есть специальное слово — gezellig. Или с такой же легкостью выберутся на природу: уже через пять минут после пересечения черты города начинаются поля, длинные каналы, коровы, сырные фермы, и все очень красиво.

Конечно, самая горячая тема для всех критиков Голландии — марихуана. Она была легализована как попытка побороть героиновую проблему 70-х за счет декриминализации наркотрафика и превращения его в подконтрольный бизнес. Сегодня это означает, что трава выращивается с соблюдением ГОСТов и продается официально в кофешопах (Do you want to pay with a card, sir? — «Оплатите картой, сэр?»). Естественно, с продаж перечисляется налог, а в клубах никто не будет искать марихуану у вас по карманам.

Сами местные употребляют мало, в основном это развлечение для туристов: они, бедняги, отрываются на полную.

Продукты в Голландии отличные — сказывается развитое сельское хозяйство. Их качестве гораздо лучше, а цены — ниже московских. Повсюду кафе и рестораны: голландцы любят тусоваться, обязательно с пивом, которого здесь сотни сортов. Развлечения можно было бы перечислить, но, если честно, сложно представить, чего в Амстердаме может не быть.

С транспортом все просто: существует единая одна карта для метро, автобуса, трамвая и поезда с автопополнением. Но, конечно, в 90 процентах случаев в Амстердаме передвигаются на велосипеде.

Коммунальные услуги поначалу сложно организовать и настроить, в основном из-за того, что все сайты на голландском. Но после того, как я со всем разобрался, понял, что дальше все происходит автоматически. Интернет, кстати, дороже и медленнее, чем в России. Снимать и покупать квартиру очень дорого, но ипотека под два процента позволяет избежать вечного рабства.

Медицина в Голландии работает через обязательное страхование: выбираешь компанию и прикрепляешься к терапевту (которых в городе сотни) через сайт. Базовые услуги терапевта входят в ежемесячную плату, за дополнительные операции нужно либо доплачивать, либо приобретать более дорогую страховку.

Если с самочувствием совсем плохо и вы вышли за лимит, то развитая голландская медицина далее поможет бесплатно.

Все лекарства отпускаются по рецепту. Например, если у вас простуда, то нельзя просто пойти и купить антибиотики (и большинство остальных лекарств) без рецепта врача. А врач их не выпишет, если вы не докажете, что уже пять дней не можете поправиться с помощью сна и парацетамола. И, кстати, в большинстве случаев такое «лечение» работает — государству меньше мороки, у больного крепнет иммунитет, ну и аптечный бизнес становится очень подконтрольным. А вот лечить зубы сложнее: дешевле купить билет в Москву и все сделать там.

Голландцы — очень вежливый народ. Тут принято знать соседей, периодически проводить с ними время, принимать участие в делах района и помогать друг другу. Они уважают экспатов, хотя, конечно, в их внутренние тусовки влиться сложнее.

Ничего особенного про Россию не говорят. Амстердам — очень многонациональный город, так что мы просто одни из многих, и, кроме того, местные больше заняты обсуждением внутренних вопросов, например, о полном переходе на электрокары. При этом наши коррупция, политические преследования и всякие истории с гордой ездой по тротуару для многих европейцев кажутся дикими.

Я долго пытался объяснить прочитавшему какую-то статью голландцу, что такое «откат» и зачем перекладывать хороший асфальт каждый год и при этом вообще не трогать плохой, и, судя по всему, он так и не понял. Здесь такие вещи совершенно невозможны в силу менталитета и общественного самосознания.

Как и везде, по телику у них работает своя «пропаганда» и в период острых событий мнение большинства будет вполне ожидаемое. Я в таких случаях стараюсь объяснять, что мир не черно-белый и не все так просто, и всех приглашаю самим проверить, посетив Россию, особенно Москву, Санкт-Петербург и, например, Алтай. Все, кто был в России, в восторге, а у некоторых и славянские жены.

Я заметил две отличительные черты голландцев — терпимость и любовь к правилам. Первое, если верить книжке для экспатов, пошло от необходимости с давних времен жить в согласии с остальными провинциями по причине того, что страна окружена дамбами (так как большая часть Голландии ниже уровня моря) и любая резня в одной провинции может привести к потопу по всей стране. Не знаю, насколько легенда правдива, но в современной интерпретации это означает, что, если ты не мешаешь другим, всем, собственно, все равно, что и как ты делаешь.

По поводу правил — несколько голландцев в разных ситуациях сетовали на то, что им сложно выйти за границы того, чему их учили, что они от этого страдают и что мы, русские, этим не стеснены. Кстати, не знаю, комплимент это был или нет.

Еще голландцы любят на что-то жаловаться, особенно на погоду. Даже этим аномально теплым летом находятся недовольные.

Я часто бываю в Москве, так что сильно скучать не приходится. Тем не менее Голландии стоит поучиться у нас дешевизне жизни и масштабам, ведь страна по размерам и населению — это, по сути, Москва и Московская область.

Сегодня моя компания позволяет мне заниматься интересными проектами и расти, так что пока конкретных планов по переезду у меня нет. Как вариант, мне всегда была интересна Азия, так что я теоретически рассматриваю ее как возможный следующий шаг. Более того, я с удовольствием поработаю в России, особенно если появится возможность сочетать навыки продакт-IT с созданием чего-то полезного для страны.

Я считаю, что у любого взрослого человека может быть более чем одно место, где ему хорошо, и нет смысла себя ограничивать — самолеты-то летают везде.

