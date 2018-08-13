Самое милое место на земле: японская деревня лис

Дзао Кицунэ Мура — уникальное местечко в северном регионе острова Хонсю, в горах префектуры Мияги. Здесь на обширной территории с собственным святилищем живут более сотни лисиц шести разных видов. Несмотря на то что животные полудикие, людей они не боятся, ведь сюда часто приезжают туристы. На пушистых обитателей деревни можно не только посмотреть, но и потрогать их и даже покормить.

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1. Вдобавок к широко известным красным лисам существуют также серебряные, арктические синие, платиновые, арктические темные и скрещенные лисы, представителей которых вы можете найти в деревне Дзао.

2. Те, кому идея лисьего общежития кажется жестокой по отношению к животным, могут не волноваться, поскольку территория его довольно большая, и у лис есть достаточно места, чтобы спокойно передвигаться. Также лис раз в год проверяют на наличие болезней вдобавок к другим превентивным мерам. За всё время существования лисьей деревни не было ни одного случая заражения.

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3. Кроме лис, количество которых превышает сотню, вы также можете погладить маленьких козлят, зайчат и пони!

4. Лисья деревня Дзао находится в префектуре Мияги, что в трех часах от Токио на синкансене (скоростном поезде), вдобавок придется заплатить 3500 иен, чтобы на такси доехать до деревни от станции поезда, поэтому лучше ехать туда на выходных.

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5. По существу, лисья деревня представляет собой мини-зоопарк со свободным выгулом для животных. Посетители парка могут не только безбоязненно передвигаться по территории, но и кормить очаровательных лисичек, соблюдая некоторые меры предосторожности.

6. Несмотря на то что обитатели парка практически ручные и совсем не боятся людей, все-таки не стоит забывать, что это не домашние животные и близкий контакт с ними не безопасен. Правила общения таковы: не следует кормить животных с рук, подходить к спящим животным и беспокоить их.

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7. Лисья деревенька была открыта для посетителей в 1990 году. Попасть в волшебное рыже-бурое царство можно за скромные 100 иен, что составляет менее 1 доллара.

8. На территории зоопарка имеется собственное маленькое святилище японской богини Инари, покровительницы промышленности, житейского изобилия, риса и лисиц.

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9. В японской мифологии Кицунэ (японское название лисиц) — посланники и верные спутники богини Инари.